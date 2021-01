Großer Feldberg im Taunus : Das Winterwunderland macht seine Tore zu

Es waren ahnungsvolle Worte von Marcus Kinkel. Der parteilose Bürgermeister der Feldberggemeinde Schmitten, in deren Gemarkung der höchste Gipfel im Taunus liegt, nannte kurz vor den Feiertagen die Aussicht auf weiße Weihnacht einen Albtraum. Nicht, weil er etwas gegen Schnee hätte. „Den brauchen wir eigentlich wegen der langen Trockenheit.“ Aber schon als Anfang Dezember die ersten Flocken gefallen waren, brach der Verkehr um das Gipfelplateau zusammen. Sein Gespür für Schnee sollte den Bürgermeister nicht trügen, und zwar in jeder Hinsicht. Seit Weihnachten präsentiert sich die Feldbergregion durchgängig als weiße Zauberwelt. Zugleich führte der Ansturm von Besuchern dazu, dass die von der Gemeinde vorgesehene Sperrung der Gipfelauffahrt vom Hochtaunuskreis auf die weiteren Zufahrtsstraßen ausgedehnt wurde.

Seither ist der Radius der blockierten Straßen noch weiter gezogen und die Dauer ein ums andere Mal verlängert worden. Auch am Sonntag werden, wie das ganze Wochenende über, Autofahrer auf Königsteiner Seite schon an der Bundesstraße 8 und über Oberursel kommend am Hohemarkkreisel abgewiesen. An den Autobahnen warnen die elektronischen Hinweistafeln vor der Anreise in die beliebte Ausflugslandschaft. In Königstein wehrt man sich gegen Uneinsichtige, die entlang der B 8 parken und damit mehrfach zu deren Sperrung durch die Polizei geführt haben, mit spätmittelalterlich anmutender Abschreckung: Außer einem Transparent mit der Warnung, das im Parkverbot stehende Auto könnte nach dem Schneeausflug verschwunden sein, soll ein gut sichtbar aufgestellter Abschleppwagen am Ortsausgang die Ernsthaftigkeit der Mahnung unterstreichen.