Wahlkampf in Hessen : FDP will „Leben ohne Lastenräder und Wärmepumpen“

Die Freien Demokraten in Hessen zeigen beim Parteitag in Wetzlar, mit welchen Themen sie in den Landtagswahlkampf ziehen wollen: Pro Verbrennermotor, pro Straße und gegen grüne Politik.

Wirbt für Diesel aus altem Speiseöl: FDP-Spitzenkandidat Stefan Naas beim Landesparteitag in Wetzlar Bild: dpa

Mit scharfen Angriffen auf die Grünen und dosierter Kritik an der CDU hat der Spitzenkandidat der hessischen FDP, Stefan Naas, den Landtagswahlkampf seiner Partei eröffnet. In der Landesregierung habe die Union sich zehn Jahre lang von dem kleinen Koalitionspartner auf der Nase herumtanzen lassen, kritisierte der wirtschaftspolitische Sprecher der Landtagsfaktion am Samstag bei einem Parteitag in Wetzlar.

Er hielt er eine mit synthetischem Kraftstoff gefüllte Flasche in die Höhe. Damit lasse sich auch der Dieselmotor CO2-neutral betreiben, „und das für nur 13ct pro Liter mehr“. Den Verkauf dieses Produkts durch eine Frankfurter Tankstelle habe die Darmstädter Regierungspräsidentin schon am ersten Tag untersagt, berichtete Naas. „Solche Kraftstoffe passen nun einmal nicht in das ideologische Weltbild der Grünen“, rief der Redner. „Das ist unterlassener Klimaschutz. Das dürfen wir nicht zulassen.“

In Hessen wird ein neuer Landtag am 8. Oktober gewählt. Laut aktuellen Umfragen könnte es für die regierende schwarz-grüne Koalition dann knapp werden, zumal die CDU demnach leicht zulegt, während die oppositionelle SPD und FDP auf ähnlich schlechte Ergebnisse kämen wie bei der Wahl 2018 und die Linke an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würde.

Al-Wazir „sabotiert das Straßennetz“

Wirtschaftspolitiker Naas widmete sich vor allem der Verkehrspolitik des Wirtschaftsministers Tarek Al-Wazir. Der Grünen-Politiker habe dem beschleunigten Ausbau hessischer Autobahnen durch den Bund widersprochen und keine Landesstraßen gebaut. In seiner Amtszeit seien weniger als fünf Kilometer an neuen Schienen verlegt worden und weniger als 50 Kilometer an Radwegen entstanden.

Die „Sabotage des Straßennetzes“ müsse aufhören. Die CDU müsse sich fragen lassen, warum sie „Al-Wazirs Blockaden“ mitmache, sagte Naas. Die unterschiedlichen Verkehrsträger dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. Der Flughafen müsse gestärkt werden. Nötig sei außerdem die Gründung einer Infrastrukturgesellschaft für das Schienennetz.

„Mobilität ist Freiheit“, rief Naas. Lauten Applaus bekam er für Sätze wie diesen: „Es gibt ein Leben ohne Lastenrad, Elektroautos und Wärmepumpen.“ Die Grünen hätten nicht mehr als immer nur Zuschüsse zu bieten. Die Liberalen aber setzten auf die Eigenverantwortung. Hessen müsse wieder das Bundesland mit dem höchsten Wirtschaftswachstum werden.

Al-Wazir habe nicht nur die Internationale Automobilausstellung aus Frankfurt vergrault. Dass das Unternehmen Viessmann gerade jetzt die Sparte der Wärmepumpen verkauft habe, sei eine unternehmerische Entscheidung. Aber es sei auch der „Ausverkauf hessischer Technologie und ein Offenbarungseid für den Zustand des Industriestandorts“. Al-Wazir müsse abgelöst werden, forderte Naas. „Wir brauchen einen liberalen Wirtschaftsminister.“

90 Prozent für Landesvorsitzende

Naas bekräftigte die Kritik seiner Partei an dem von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) vorgelegten Heizungsgesetz. „Wir mussten ihm den Stecker ziehen, damit er mal zur Vernunft kommt.“ Die FDP habe gegenüber den Grünen auf der Bundesebene in zehn Monaten mehr Profil gezeigt als die CDU in Hessen innerhalb von zehn Jahren.

Trotzdem würde Naas mit seiner Partei „gern“ als Koalitionspartner der Union in die Regierung eintreten. Auch ein Dreierbündnis mit CDU und SPD nannte er als Ziel. Auf jeden Fall dürfe es „kein Regierungsbündnis aus der Mitte heraus ohne uns geben“. Die dreihundert Delegierten verabschiedeten nicht nur das von Nass vorgestellte Wahlprogramm der Partei, sondern bestätigten auch die Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger in ihrem Amt als hessische Landesvorsitzende der FDP. Die Fünfundfünfzigjährige bekam ohne Gegenkandidaten knapp 90 Prozent der Stimmen.