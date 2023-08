Jörg-Uwe Hahn, geboren 1956 in Kassel, hat fünf hessische Ministerpräsidenten aus der Nähe erlebt. Dem Landtag gehört der Rechtsanwalt seit 1987 an. Er war Fraktionsvorsitzender, Chef der Landespartei und Mitglied des Bundesvorstands – jeweils ungefähr ein Jahrzehnt lang. 2009 trat Hahn als Staatsminister für Justiz, Integration und Europa sowie als stellvertretender Ministerpräsident in das von Roland Koch (CDU) geführte Kabi­nett ein. Er blieb Regierungsmit­glied unter Kochs Nachfolger Volker Bouffier (CDU), bis dieser 2014 eine Koalition mit den Grünen einging. Seit 2019 bekleidet Hahn das Amt eines Vizepräsidenten im Landtag. Am Ende der Wahlperiode verabschie­det sich der evangelische Christ nach 37 Jahren aus dem Parlament.

Herr Hahn, Sie haben 37 Jahre im hes­sischen Politiklabor verbracht. Hier gab es die erste rot-grüne Koalition, und nirgendwo sonst haben CDU und Grüne so lange miteinander regiert. Es geht schon sehr lange ohne die Liberalen. Ihr Abschied fällt in eine schwierige Zeit für die FDP, oder?