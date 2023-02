Wenn das Wasser im Rhein gold´ner Wein wär“: Die Sitzungskapelle des Kostheimer Carneval-Vereins versteht es, die Menge in Stimmung zu bringen. Es ist 18:09 am Altweiber-Donnerstag, und schon bevor die Damensitzung beim KCV beginnt, singen die meisten der rund 400 Gäste das Lied von Willy Schneider mit: „ja dann möchte ich so gern ein Fischlein sein.“ Roman Rauch hat schon das Mikro in der Hand und schaut sich das Treiben mit einem Lächeln an. Rauch ist Mitglied der Ginsheimer Altrheingarde, einer zwölfköpfigen Gesangsgruppe, die sich mit eigenen Liedern der traditionellen Mainzer Fastnacht verschrieben hat. Wochenende für Wochenende tourt die Truppe, wie viele andere Bands und Redner auch, seit Jahresbeginn von Saal zu Saal, allein an diesem Abend stehen vier Auftritte an vier Orten auf dem Programm.

Als um 18:11 der Narrhallamarsch erklingt, marschiert die Altrheingarde durch den Saal auf die Bühne. Sie ist eine der bekanntesten Gesangsgruppen der Region, in Kostheim treten sie seit Jahren auf. „Ohne die Altrheingarde geht es nicht“, sagt Vereinspräsident Thomas Gill, „die bringen jeden Saal in Stimmung“. Aus den Kehlen von Cowboys, Engeln, Meerjungfrauen, Bienen und Einhörnern erklingt beim Einmarsch der Schlachtruf „Helau“, Sträußchen fliegen durch den Raum, der sonst eine Sporthalle, während der Fastnachtszeit aber das Zuhause des Kostheimer Carneval-Vereins ist.