Familie auf der Welt verstreut : Corona und die große Sehnsucht

Aktualisiert am

Erwachsene vermissen ihre Eltern, Enkel spielen mit der Oma am Bildschirm, Paare müssen chatten. Familien, die über die Welt verstreut leben, haben es gerade schwer.

Lange nicht gesehen: Mutter und Vater von Mauricio Stamati (links und rechts) wohnen in Argentinien. Bild: Michael Braunschädel

„Ich weiß, mein Vater denkt, er sieht seine Söhne nie wieder.“ Mauricio Stamati ist Argentinier mit italienischem Pass. Er wohnt mit seiner deutschen Frau und den beiden Töchtern in Oberursel. Seine Eltern leben in Argentinien, sein Vater ist in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden. Stamati hätte ihn furchtbar gerne zum Geburtstag besucht, die gesamte Familie, auch die Enkelinnen, hätte das gerne getan. Aber es ging nicht.

Die Corona-Pandemie setzt dem Reisen Grenzen, von denen wir dachten, sie seien ein für alle Mal überwunden. Sie erschwert Fernreisen und damit auch einen Transatlantikflug ins fast 12.000 Kilometer entfernte Argentinien. „Ich würde meine Eltern so gerne sehen und sie unterstützen“, sagt Stamati. Er telefoniert oder zoomt zwar fast jeden Tag mit Mutter und Vater, die rund 400 Kilometer von der Hauptstadt Buenos Aires auf dem Land leben, „um Nähe herzustellen“, sagt der 45 Jahre alte Maschinenbauingenieur. Aber das sei kaum ein Ersatz. Stamati sorgt sich auch – vor allem um seinen betagten Vater, die Mutter ist jünger –, und er hat Sehnsucht nach seiner Heimat, dem Land seiner Eltern, das plötzlich unerreichbar erscheint.