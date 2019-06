Fall Walter Lübcke : Polizei nimmt Verdächtigen fest

Aktualisiert am

Der Mann soll in einer privaten Beziehung zu dem getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gestanden haben. Der Verdächtige wurde nach Informationen der F.A.Z. festgenommen und umfassend vernommen.

Im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Nach Informationen der F.A.Z. soll es sich um einen jüngeren Mann handeln, der in privater Beziehung zu dem CDU-Politiker gestanden haben soll. Wie genau dieser Kontakt aussah, Bedarf noch der weiteren Ermittlungen. Der Mann wurde am Samstagnachmittag umfassend vernommen. Aus Ermittlerkreisen war zu hören, man sei sich sicher, den Täter identifiziert zu haben.

Auf die Spur des Mannes war die Polizei durch die umfangreiche Auswertung privater Daten des Getöteten gekommen. Dazu zählte dem Vernehmen nach auch die Auswertung seines Mobiltelefons. Offenbar gab es aber darüber hinaus auch andere Anhaltspunkte, die die Ermittler veranlassten, den Mann unter dringendem Tatverdacht festzunehmen.

Zuletzt war die Polizei etlichen Spuren nachgegangen. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) hatten sich bis Mittwoch rund 80 Anrufer gemeldet, die Angaben zu den möglichen Umständen des Todes von Lübcke machen konnten. Zuvor war der Fall, wie berichtet, in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ aufgegriffen worden. Die Staatsanwaltschaft Kassel hatte mitgeteilt, man habe sich durch die Sendung „eine Breitenwirkung erhofft“. Möglicherweise seien dadurch „auch potentielle Hinweisgeber erreicht worden, die sich vorher nicht intensiv mit dem Fall beschäftigt haben“.

Lübcke war in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha bei Kassel mit einer Schussverletzung am Kopf entdeckt worden. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Der Schuss war den Ermittlungen zufolge aus nächster Nähe abgegeben worden.

