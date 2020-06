Mögliche Behördenpannen : Untersuchungsausschuss im Mordfall Lübcke kommt

Zu möglichen Behördenpannen rund um den Mordfall Lübcke wird es im hessischen Landtag einen Untersuchungsausschuss geben. Die Oppositionsfraktionen von SPD, FDP und Linken stellten am Donnerstag in Wiesbaden ihren gemeinsamen Antrag vor, der voraussichtlich in der Plenarsitzung am Donnerstag kommende Woche verabschiedet wird. Die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen erklärten, dem Antrag zustimmen zu wollen. Eine erste konstituierende Sitzung des U-Ausschusses ist noch vor der Sommerpause geplant.

Der Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke war im Juni 2019 getötet worden, der Generalbundesanwalt geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen hatte es Kritik an den hessischen Sicherheitsbehörden gegeben. Im Fokus steht dabei, dass der mutmaßliche Täter Stephan E. zwar als Rechtsextremist aktenkundig, aber zum Tatzeitpunkt nicht mehr unter besonderer Beobachtung des Verfassungsschutzes war.

Der 46 Jahre alte E. steht derzeit wegen Mordes vor dem Oberlandesgericht Frankfurt, Markus H. wird Beihilfe zum Mord vorgeworfen. Der 44 Jahre alte Tatverdächtige ist ebenfalls als Rechtsextremist bekannt und galt auch als „abgekühlt“. Das Parlament muss einen U-Ausschuss einsetzen, wenn ein Fünftel der Parlamentarier dies beantragt, das entspricht bei 137 Mandaten einer Zahl von 27.