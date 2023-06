„Wir haben nicht ausgeschlossen, Ayleen noch lebend zu finden.“ Der Leiter der Sonderkommission im Polizeipräsidium Mittelhessen hat am Mittwoch vor dem Gießener Landgericht von etwas Hoffnung – und einer schnell deutlich werdenden, brutalen Wirklichkeit berichtet. Sechs Tage, nachdem im Juli vergangenen Jahres das Mädchen im südbadischen Ort Gottenheim als vermisst gemeldet wurde, hatte der Abgleich von digitalen Spuren, die das Handy von Ayleen hinterlassen hatte, mit denen eines Mannes namens Jan P. auffällige „Kreuztreffer“ ergeben: Beide waren zur selben Zeit in denselben Funkzellen in der badischen Heimat des Mädchens und später in Mittelhessen unterwegs.

Helmut Schwan Freier Autor in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Jan P. ist angeklagt, Ayleen ermordet zu haben, und steht deshalb nun vor Gericht in Gießen. Der Dreißigjährige soll das Mädchen am 21. Juli 2022 unter Drohungen in dessen Heimatort abgeholt und es nach Mitternacht in einem Waldstück in Mittelhessen nahe Langgöns getötet haben. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Angeklagten, er habe versucht, Ayleen zu vergewaltigen, er habe sie gewürgt, wobei sie gestorben sei. Weitere Vorwürfe lauten auf Entziehung Minderjähriger, Nötigung, Verschaffung kinderpornographischer Inhalte und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Die Wohnung von P. wurde in der Nacht zum 29. Juli 2022 durchsucht. Weder P. noch Ayleen waren dort, aber die Polizisten fanden Kleidungsstücke, die Ayleen nach Zeugenangaben am Tag ihres Verschwindens getragen hatte, sowie ihr Handy und ein Buskarte, ausgestellt auf ihren Namen.

Angeklagter war laut Handy am See

Das Bewegungsprofil, das das Handy des Angeklagten später lieferte, ergab, dass er sich in der Nacht zum 22. Juli – der Nacht des Todes von Ayleen – lange am Teufelsee nahe Echzell in der Wetterau aufgehalten hatte. Die Besatzung eines Hubschraubers entdeckte einen nackten menschlichen Körper am Rand des Sees, die Haare hatten sich im Gestrüpp verfangen. Nach einer Woche im Wasser ließ sich die Identität der Leiche erst über einen Vergleich der DNA klären – entsprechende Proben hatten die Eltern von Ayleen zur Verfügung gestellt.

P., der als Jugendlicher versuchte, ein Kind zu vergewaltigen, und seither viele Jahre in Therapie war und unter Führungsaufsicht stand, wurde am Morgen des 29. Juli 2022 festgenommen. Er kam von seiner Arbeit als Sicherheitsmann in einem Hotel in Frankfurt. Er erzählte der Polizei damals zunächst offenbar eine völlig wirre Geschichte.

Zum jetzigen Prozessauftakt in Gießen ließ er von seinen Anwälten eine Erklärung verlesen. Darin wiederholte er seine nach der Festnahme aufgestellte Behauptung, das Mädchen sei aus freien Stücken in sein Auto gestiegen. Er habe sie später im Streit und nicht nach sexuellen Handlungen getötet. Würde das Gericht dieser Version folgen, müsste es überlegen, ob eine Verurteilung wegen Totschlags in Betracht käme.

Der Leiter der Sonderkommission sagte am Mittwoch als Zeuge, die rechtsmedizinischen Untersuchungen hätten wegen des Zustandes der Leiche keine eindeutigen Hinweise auf sexuelle Handlungen liefern können. Jedoch seien Leggings, Slip und Büstenhalter, die P. am Rande einer Straße weggeworfen hatte, offenbar mit einem Messer zerschnitten worden.

Mehr zum Thema 1/

Umso mehr wird die Schwurgerichtskammer die Umstände und die Vorgeschichte der Tat würdigen müssen. Die mehr als 7000 Chatnachrichten, die das Mädchen und P. mit zum großen Teil sexualisiertem Inhalt austauschten, zeichnen das Bild einer fatalen Beziehung in der Parallelwelt des Internets. P. habe sich für eine Zahlung von 700 bis 900 Euro als sogenannter Sugardaddy angeboten, sagte der Soko-Chef. Als Gegenleistung verlangte der nun Angeklagte ein Treffen mit der Teenagerin. Als Ayleen das weiter nachdrücklich ablehnte, habe P., berichtet der Soko-Chef, noch während seiner Fahrt nach Gottenheim den Druck erhöht und angedroht, sich selbst, sie oder jemanden aus ihrer Familie umzubringen.

Verstörend auch für die erfahrenen Ermittler war, wie P. sich ausweislich der auf dem Handy gefundenen Dateien nach dem Tod von Ayleen verhielt. Er suchte im Internet mit den Begriffen Wasserleiche, Verwesung und Tiefe des Teufelsees. Und er schickte, nur wenige Stunden nachdem Ayleen getötet wurde, einem anderen Mädchen ein Video, wie er sich selbst befriedigte.

Der Prozess wird am Montag (19.6.) fortgesetzt.