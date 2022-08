Fall Ayleen A. : Weitere Fälle von sexueller Belästigung

Im Fall Ayleen sind am Mittwoch neue Fälle bekannt geworden, wonach der mutmaßliche Täter, Jan P., noch weitere Jugendliche sexuell belästigt haben soll. Bei der Staatsanwaltschaft Wetzlar sind zwei Fälle anhängig, wie der Sprecher mitteilte. In beiden Fällen geht es um sexuelle Belästigung an zwei 14 Jahre alten Mädchen. Am 25. März soll Jan P. demnach eine der Jugendlichen während einer Zugfahrt „unsittlich am Gesäß“ berührt haben, so der Sprecher. Die zweite Tat ereignete sich am 4. April. Damals habe der 29 Jahre alte Tatverdächtige eine weitere Jugendliche in einem Bus „an der Hüfte gepackt und versucht, sie zu sich heranzuziehen“. Die Schülerin habe sich befreien können. Beide Fälle sind bei der Polizei in Wetzlar angezeigt worden.

Auch diese beiden Akten sind erst vor einigen Tagen im Zuge des Ermittlungskomplexes zum Fall Ayleen A. an die Staatsanwaltschaft übergeben worden. Wie der Sprecher betonte, ist aus den Akten heraus jedoch ersichtlich, „dass die Polizei in beiden Fällen mit Nachdruck und nach dem Beschleunigungsgrundsatz gehandelt hat“. Sie habe offenbar „die Eilbedürftigkeit erkannt“. Es seien unverzüglich „Maßnahmen ergriffen worden“. Es sei deutlich, „dass die Polizei den Tatverdächtigen schon auf dem Schirm hatte“.

Somit sind es inzwischen drei weitere Fälle von sexueller Belästigung, die dem Tatverdächtigen Jan P. zusätzlich zu dem Fall Ayleen A. zur Last gelegt werden. Offiziell wird das Verfahren noch in Freiburg geführt. Es ist jedoch absehbar, dass es demnächst nach Hessen abgegeben wird. Das hessische Landeskriminalamt ist von Seiten der Polizei mit den Ermittlungen befasst.