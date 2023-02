Sie will werden, was die anderen sind: SPD-Spitzenkandidin Nancy Faeser (rechts) mit den Ministerpräsidentinnen Anke Rehlinger und Malu Dreyer Bild: Lucas Bäuml

Das werden wir uns merken.“ Mit diesen Worten reagierte Günter Rudolph, der Fraktionschef der SPD im Hessischen Landtag, auf die Kritik der Grünen an der Kandidatur der sozialdemokratischen Bundesinnenministerin Nancy Faeser als Ministerpräsidentin. In zwei Pressemitteilungen hatte der Fraktionsvorsitzende Mathias Wagner das „lange Zögern“ Faesers bemängelt und ihre Arbeit in Berlin mit den Worten „viel Dampf, aber wenig Ergebnisse“ charakterisiert. Wagners Parteifreundin, Wissenschaftsministerin Angela Dorn, erinnerte daran, dass Manuela Rottmann (Die Grünen) ihr Amt als Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium wegen ihrer Kandidatur als Frankfurter Oberbürgermeisterin aufgegeben habe.

Rudolph äußerte sich dazu am Wochenende am Rande einer zweitägigen Klausurtagung seiner Partei in Friedewald bei Bad Hersfeld. Wie berichtet, nominierten die führenden Gremien der Partei deren Vorsitzende Faeser offiziell als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 8. Oktober. Dass die Grünen sich so „giftig“ äußerten, zeige, wie nervös sie Faesers Kandidatur mache, meint Rudolph.

Aufgeschlossen für Rot-Grün

Er pflegt kein gutes Verhältnis zu der Ökopartei und wirft ihren Vertretern regelmäßig „Arroganz“ vor. Wie Rudolph, so vertrat eine Reihe von Sozialdemokraten in Friedewald die Einschätzung, dass Faesers Kandidatur vor allem zulasten der Grünen gehen werde. Schon die Tatsache, dass die SPD mit einer Frau antrete, beeindrucke die Partei, die so gern ihren Feminismus betone.

Wie berichtet, will Dorn im Duo mit Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir an der Spitze der Landesliste ihrer Partei in den Wahlkampf ziehen. Allerdings kandidiert Al-Wazir für die Position des Ministerpräsidenten. Vor diesem Hintergrund hatte die hessische SPD die beiden Ministerpräsidentinnen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland, Malu Dreyer und Anke Rehlinger, zur Kür Faesers nach Friedewald eingeladen. Sie sollten Faeser nicht nur mit Lobreden den Rücken stärken, sondern zusammen mit ihr auch den Einfluss sozialdemokratischer Frauen in der Partei und in der Republik demons­trieren.

Dass das Verhältnis zwischen den Fraktionen von SPD und Grünen nicht das Beste ist, zeigen viele Misstöne in den Plenardebatten des Landtags. Rudolph schloss eine Koalition mit der Ökopartei aber in Friedewald nicht aus. Wesentlich aufgeschlossener dafür zeigte sich die Parteivorsitzende Faeser.

Es komme immer darauf an, mit welchem Partner sich die meisten sozialdemokratischen Forderungen durchsetzen ließen, sagte sie. Im Hinblick auf die Inhalte seien die Grünen der SPD grundsätzlich näher als etwa die CDU. Atmosphärische Störungen hätten am Ende keinen entscheidenden Einfluss auf Koalitionsverhandlungen. Als Beispiel nannte Faeser die Einigung zwischen CDU und Grünen auf die Bildung einer Koalition im Jahr 2013.

Bei der Landtagswahl 2018 lag die CDU unter ihrem damaligen Ministerpräsidenten Volker Bouffier mit 27 Prozent vor SPD und Grünen, die jeweils auf knapp 20 Prozent kamen. Momentan gilt der amtierende Ministerpräsident Boris Rhein(CDU) als der beliebteste Politiker Hessens. Die SPD weist darauf hin, dass Faesers demoskopische Werte seit einiger Zeit anstiegen.

Ein Beispiel dafür ist eine Befragung von fast 500 Entscheidern aus deutschen Unternehmen, Politik und Verwaltung, mit der die F.A.Z und die Zeitschrift „Capital“ gegen Ende des vergangenen Jahres das Institut Allensbach beauftragt hatten. Bei der Frage, welcher Bundesminister eine gute Arbeit mache, landete Faeser auf dem vierten Platz.

Schlechter gingen für sie die aktuellen Erhebungen des vergangenen Wochenendes aus. Das Marktforschungsunternehmen Kantar und das digitale Meinungsforschungsinstitut Civey ermittelten übereinstimmend eine Mehrheit für die Auffassung, dass Faeser vom Amt der Bundesinnenministerin zurücktreten müsse, wenn sie in Hessen kandidiere.