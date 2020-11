F.A.Z. exklusiv : Die hessischen Grünen und ein Facebook-Post

Die Unterstützung des Citybahn-Projekts in Wiesbaden könnte für die Fraktion der Grünen im Hessischen Landtag ein Nachspiel haben. Beim Landesrechnungshof ist ein Schreiben eingegangen, dem zufolge die Fraktion Facebook-Werbung für die Citybahn bezahlt haben soll. Konkret geht es unter anderem um einen Post mit dem Text „Zurück in die Zukunft. Am 1.November Ja zur Citybahn“, der den Hinweis „Gesponsert. Finanziert von Bündnis90/Die Grünen im Hessischen Landtag“ getragen hat. Der Post war damit einer kommerziellen Anzeige eines Unternehmens vergleichbar und musste auch bezahlt werden.

Der Rechnungshof soll nun nicht nur prüfen, ob Fraktions- und damit Steuermittel unzulässig verwendet wurden, sondern auch ob die Personalkosten für den gemeinsamen Facebook-Auftritt von Fraktion und Partei der Grünen sauber getrennt werden.