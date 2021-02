Eschborn stellt sich quer : Hindernis für Regionaltangente West

Der Bau der Regionaltangente West stand schon so gut wie in den Startlöchern. Nun drohen die Stadtverordneten in Eschborn, das Milliardenprojekt um ein weiteres Jahr zu verzögern. Und das, obwohl Eschborn der größte Profiteur der neuen Trasse wäre.

Noch im diesem Jahr soll der Bau der Regionaltangente West (RTW) beginnen, das größte Projekt zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs seit Jahrzehnten im Rhein-Main-Gebiet. Die RTW mit ihrer Trasse von Bad Homburg über Eschborn nach Frankfurt-Höchst, zum Flughafen und dann weiter in den Kreis Offenbach könnte sich jedoch nach Einschätzung von RTW-Geschäftsführer Horst Amann um ein bis eineinhalb Jahre verzögern, da die Stadt Eschborn in ihrer Stellungnahme an den Regierungspräsidenten zur Planfeststellung Einwände vorgebracht hat. Öffentliche Appelle Amanns, den Baubeginn nicht wegen Partikularinteressen in Gefahr zu bringen, blieben fruchtlos.

Heike Lattka Korrespondentin der Rhein-Main-Zeitung für den Main-Taunus-Kreis. F.A.Z.

Am Donnerstagabend beantragte eine Mehrheit der Stadtverordneten mit den Stimmen von CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern Eschborn (FWE) vielmehr, den Ausbau einer bestehenden Verbindung zwischen der Autobahnabfahrt Düsseldorfer Straße und der Elisabethenstraße zu prüfen, um die interne Erschließung des Gewerbegebietes Eschborn Süd zu entlasten. Das hätte jedoch zur Folge, dass die RTW-Trasse umgeplant werden müsste und das Projekt deutlich verzögert würde. Zuvor sprach Bürgermeister Adnan Shaikh (CDU) von dem Spannungsfeld, das sich durch die RTW für Eschborn ergebe. Zwar zähle die Stadt mit ihren 39.000 Pendlern und drei Bahnhöfen unbestritten zu den größten Gewinnern des Projektes, das keiner in der Stadt verhindern wolle. Gleichwohl müssten die Probleme für den Individualverkehr gelöst werden. Seine Versuche, Amann telefonisch für eine Klärung der Sachlage zu erreichen, seien erfolglos geblieben, sagte er. Die Stadt lasse sich aber von dem RTW-Geschäftsführer über die Presse nicht den Schwarzen Peter zuschieben.