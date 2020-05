Main-Taunus-Kreis : Erstmals Corona-Fälle in Kindertagesstätten

Erstmals sind im Main-Taunus-Kreis Coronafälle in Kindertagesstätten aufgetreten. In Einrichtungen in Flörsheim und Eppstein ist je eine Erzieherin infiziert, wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitgeteilt hat.

Jan Schiefenhövel Freier Autor in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Außer den beiden Frauen sind auch die von ihnen betreuten Kinder in Quarantäne geschickt worden, wie Gesundheitsdezernentin Madlen Overdick (Die Grünen) berichtete.

In Flörsheim betreffe das sieben Kinder im Alter von weniger als drei Jahren. In Eppstein sei nur ein Kind betroffen. Weil die Gruppen streng getrennt seien, könnten die übrigen Kinder weiter dort betreut werden.