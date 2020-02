Coronavirus-Fall in Hessen : „Der Patient hat alles richtig gemacht“

In Hessen ist am Donnerstag ein erster Fall des neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Bei einer Person im Lahn-Dill-Kreis sei der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, teilte der Landkreis am Donnerstagabend mit.

Wie Hessens Minister für Soziales und Integration, Kai Klose (Grüne), und Landrat Wolfgang Schuster bei einer Pressekonferenz mitteilten, war der positiv getestete Mann aus Hessen aus beruflichen Gründen in Norditalien, in der Lombardei, unterwegs gewesen. Aufgrund von leichten Symptomen meldete er sich nach seiner Rückkehr beim Gesundheitsamt in Wetzlar. Der Test im Universitätsklinikum Marburg ergab am Donnerstagabend einen positiven Befund. „Der Patient hat alles richtig gemacht“, so Schuster.

„Der Kreis ist vorgegangen, wie wir uns das vorstellen“

Laut Landrat Wolfgang Schuster werde der 31 Jahre alte Mann im Klinikum Wetzlar in einem Isolierzimmer behandelt. Der Gesundheitszustand des Patienten sei stabil, er sei nicht schwer erkrankt. Der hessische Gesundheitsminister Kai Klose (Die Grünen) zeigte sich zufrieden: „Der Kreis ist so vorgegangen, wie wir uns das vorstellen.“ Gegenwärtig werden mehr als zwanzig Kontaktpersonen befragt. Um die Infektionskette nachverfolgen zu können, wird nach Kontaktpersonen gesucht.

Deutschlandweit mehren sich die Fälle von Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Die meisten Betroffenen haben nur leichte Erkältungssymptome mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine. Doch 15 von 100 Infizierten erkranken laut Robert Koch-Institut (RKI) schwer. Dann drohen Atemprobleme oder eine Lungenentzündung. Aktuell gibt es in Deutschland rund 30 Coronavirus-Fälle. Daneben waren vor mehr als zwei Wochen 16 weitere Sars-CoV-2-Infektionen gemeldet worden - diese Menschen gelten inzwischen alle als virusfrei. Der deutschlandweit erste Fall des neuen Coronavirus war Ende Januar in Bayern nachgewiesen worden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet hierzulande mit einer Ausbreitung des Coronavirus. „Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland", sagte der CDU-Politiker.

