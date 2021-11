200 Intensiv-Kranke : Erste Corona-Warnstufe in Hessen erreicht

Wie viele Corona-Patientinnen und Patienten liegen derzeit auf Intensivstationen hessischer Kliniken? Die Antwort auf diese Frage ist angesichts des Anstiegs der Zahlen in den vergangenen Tagen bedeutend. Bei 200 Intensiv-Patienten wäre die erste Warnstufe erreicht. Und wie die F.A.Z. erfahren hat, ist das auch der Fall. Am Montag hatte das Sozialministerium in seinem täglichen Corona-Update 180 verzeichnet, am Mittwoch 186 und am Donnerstag der F.A.Z. 198 gemeldet.

Genau diese Zahl nennt das Ministerium auch in seinem Update vom Freitag – allerdings mit Datum 4. November, 11 Uhr. Ab 200 intensiv behandelten Covid-19-Kranken muss die Landesregierung strengere Schutzvorschriften beschließen. Diese Auflage hat sie sich selbst gegeben. Am Montag will das Kabinett nun Klarheit schaffen, wie es in Wiesbaden heißt.

Schon die Zunahme in den vergangenen Tagen ließ vermuten, dass die Marke 200 erreicht oder überflügelt worden ist. Zumal eine steigende Inzidenz in der Vergangenheit stets einen Anstieg der Patientenzahlen auf Intensiv- und Normalstationen nach sich gezogen hat. Das Land äußert sich aber am Freitag nicht weiter dazu. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin wiederum weist 191 Corona-Kranke auf Intensivstationen in Hessen aus. 80 von ihnen werden demnach künstlich beatmet. In der Vergangenheit hatte das Land jedoch oft höhere Zahlen genannt als die Divi genannte Vereinigung.

1738 Corona-Neuinfektionen

Die Hospitalisierungsinzidenz steigt in Hessen weiter. Binnen Wochenfrist haben die Intensivstationen 4,04 Corona-Patienten unter 100.000 Einwohnern aufgenommen nach 3,73 vor einer Woche und knapp 4 am Vortag. Das ist der höchste Wert seit Bekanntgabe dieses zweiten zentralen Richtwerts. Der Schwellenwert, der verschärfte Vorgaben des Landes bedingt, beträgt 8.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei knapp über 135. Den höchsten Wert an binnen Wochenfrist registrierten Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern meldet Offenbach mit gut 202, den niedrigsten der Kreis Hersfeld-Rotenburg mit gut 82. Innerhalb von 24 Stunden haben hessische Gesundheitsämter 1738 Neuinfektionen im Bundesland registriert. 17 weitere Menschen starben den Angaben zufolge im Zusammenhang mit Covid-19.

Die Impfquote kommt weiter kaum voran. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind nunmehr 66,2 Prozent der dafür in Frage kommenden Menschen in Hessen gegen das Coronavirus vollständig geimpft nach 66,1 Prozent am Vortag. Mindestens einmal geimpft sind 69,4 Prozent. Hessen rangiert jeweils knapp unter dem Durchschnitt im Bund.