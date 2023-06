Alena Thornagel ist jeden Tag mit Videos konfrontiert, die den sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen. „Das ist keine schöne Arbeit, aber die wichtigste“, sagt sie. Seit zweieinhalb Jahren ermittelt Thornagel in der BAO Fokus, die Polizeiabkürzung für Besondere Aufbauorganisation fallübergreifende Organisationsstruktur gegen Kinderpornographie und sexuellen Missbrauch von Kindern in Hessen. Die BAO bündelt die Arbeit von verschiedenen Ermittlern. Sie wurde im Oktober 2021 aufgrund steigender NCMEC-Fälle gegründet. NCMEC ist eine Organisation aus den Vereinigten Staaten, die Fälle von vermissten Kindern bearbeitet – und Hinweise auf Kinderpornographie im Netz an das Bundeskriminalamt weiterleitet. Die Organisation bekommt die Daten von großen Plattformbetreibern. Beispielsweise untersuchen Instagram und Facebook die Inhalte, die Nutzer bei ihnen hochladen. In Hessen sind die Zahlen von weniger als 500 Fällen im Jahr 2018 auf mehr als 5000 Fälle im Jahr 2022 gestiegen – ein Anstieg von rund 1400 Prozent.

„Man weiß nie, was einen vor Ort erwartet“

Die Mitarbeiter der BAO versuchen, Täter – oder sogar ganze Täternetzwerke – zu enttarnen. Kinder sollen möglichst schnell aus Gefahrensituationen herausgeholt werden. „Wir suchen die Nadel im Heuhaufen“, sagt Thornagel. Seit ihrer Gründung vor etwa zweieinhalb Jahren hat die BAO 67.000 Datenträger sichergestellt. In der Zeit gab es mehr als 4.400 Durchsuchungen, 8.500 Vorgänge und 66 Haftbefehle allein in Hessen. Die Arbeit der BAO ist in verschiedene Phasen eingeteilt: Sichtung, Ermittlungen, Forensik, Auswertung.

Alena Thornagel ist Ermittlerin. Sie bekommt Material von der sogenannten Clearingstelle – der Ort, an dem die kinderpornographischen Bilder und Videos zuerst auflaufen und gesichtet werden. Thornagel überprüft die Bilder und Videos noch einmal, plant Durchsuchungsbeschlüsse und führt sie durch. „Man weiß nie, was einen vor Ort erwartet“, sagt sie. „Die Reaktionen sind unvorhersehbar, von Freude bis hin zu Wutausbrüchen ist alles dabei.“ Als Ermittlerin decke sie oft ein Doppelleben oder bisher verborgene sexuelle Neigungen von Familienmitgliedern auf. Darauf müsse sie sensibel reagieren. Besonders kritisch seien Durchsuchungen immer dann, wenn viele Personen anwesend seien – oder Kinder. Der Job sei belastend.

Angebot von Therapiegesprächen

Deshalb werden den Ermittlern der BAO Fokus Supervisionen angeboten. Einzeln oder in einer Gruppe können sie mit Therapeuten über ihre Erfahrungen sprechen. „Grundsätzlich kann man sechs Termine im Jahr in Anspruch nehmen“, erläutert Thornagel. Polizisten, die mehr Termine brauchen, könnten das einfordern. Die therapeutischen Gespräche finden während der Dienstzeit statt. Verpflichtend sind sie nicht.

Aufgrund der psychischen Belastung erhalten Polizisten, die in ihrem Arbeitsalltag mit Darstellungen wie Kinderpornographie konfrontiert sind, ab dem ersten Juli eine Erschwerniszulage von 300 Euro im Monat. Das verkündeten der Hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und der Hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) am Mittwoch im Landeskriminalamt in Wiesbaden. „Diese Menschen müssen sich Dinge anschauen, die man sich nicht anschauen möchte“, sagte Rhein. Ihm sei bewusst, dass Geld die Belastungen nicht aufwiegen könne. Die Hessische Landesregierung will die BAO Fokus weiter unterstützen. Dafür plant sie 18,8 Millionen Euro ein. 50 neue Stellen sollen geschaffen werden.