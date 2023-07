Nach den Ausschreitungen bei dem Eritrea-Festival in Gießen müssen viele Entscheidungen kritisch hinterfragt werden. Etwa die der zuständigen Richter, das Fest nicht zu untersagen. Und was passiert nächstes Jahr?

Friedlich: Anders als mehr als 100 Demonstranten zuvor benahmen sich die Teilnehmer einer Kundgebung gegen das Eritrea-Fest am Nachmittag in Gießen gesittet. Bild: dpa/Helmut Fricke

Die Polizei und die Verwaltung der Stadt haben Gewaltausbrüche rund um das vom Zentralrat der Eritreer in Deutschland in Gießen veranstaltete Festival befürchtet. Nicht von ungefähr wollte die Stadt das Fest verbieten. Schließlich hatten im vergangenen Jahr schon Gegner des eritreischen Regimes Gäste eines vom Konsulat des ostafrikanischen Landes veranstalteten Konzerts angegriffen – mit Messern, Eisenstangen, Schlagstöcken und Steinen. Fast drei Dutzend Verletzte gab es zu beklagen. Das Ausmaß der Krawalle an diesem Wochenende dürfte aber die Befürchtungen deutlich überstiegen haben.

26 Polizisten wurden verletzt, vor allem durch Steinwürfe. Viele von ihnen konnten ihren Dienst fortsetzen. An der erschreckenden Bilanz ändert das nichts. Innenminister Beuth hat sicher recht mit der Aussage: „Unsere Polizistinnen und Polizisten sind nicht der Prellbock für Konflikte von Drittstaaten.“

Fast 100 Gewalttäter haben die Be­amten in Gewahrsam genommen und zuvor Dutzende Platzverweise ausgesprochen. Als Folge der Gewaltausbrüche sahen sich die Betreiber eines Einkaufszentrums in der Nähe des Festgeländes und weiterer Läden genötigt, für den Rest des Tages zu schließen, sie büßten Umsatz ein. Es fuhren keine Stadtbusse mehr. Mithin: Es wurde eine Vielzahl von Unbeteiligten in den Konflikt hineingezogen, den in Gießen niemand braucht.

Nächstes Jahr das nächste Festival

Auch wenn es nach einer Allerweltsweisheit klingt: Nun gilt es, die Vorgänge genau zu analysieren und Lehren daraus zu ziehen. Denn im nächsten Jahr könnte es ein neues Eritreer-Festival in Gießen geben.

Blauäugigkeit kann der Polizei jedenfalls nicht unterstellt werden. Allein die Zahl der Einsatzkräfte spricht eine klare Sprache. Ebenso dass die Polizei schon zwei Tage vor dem Fest starke Präsenz zeigte und mutmaßliche Gäste wie Gegner des Festivals kontrollierte. Weitsicht zeigte der Landkreis, indem er frühzeitig eine Waffenverbotszone für Teile der Stadt erließ.

Mehr zum Thema 1/

–––Die Stadtverwaltung wiederum muss sich selbst kritisch hinterfragen, wie sie ihr Verbot hätte besser formulieren können. Hat ihr doch der Verwaltungsgerichtshof mit auf den Weg gegeben, sie habe es unzureichend begründet. Die Richter sollten sich im Lichte der Krawalle ihrerseits fragen, weshalb schon die Aus­gabe personalisierter Eintrittskarten als „unverhältnismäßig“ anzusehen ist, wie sie meinen. Auch ein Verbot eines solchen Festes darf kein Tabu sein. Denn der Veranstalter mag zwar nicht schuld an der Gewalt sein – aber sein Fest zieht Krawalltouristen an, damit trägt er eine Mitverantwortung.