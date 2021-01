Siegfried Guggenheim : „Meine schöne Heimat werde ich nie vergessen“

Am 31. Januar 1961 starb der promovierte Rechtsanwalt, Kunstmäzen und Talmudkenner Siegfried Guggenheim nicht in Offenbach, das seit dem Jahr 1900 sein Wirkungsort gewesen war, sondern in Flushing, New York, wo er als Jude Zuflucht vor den Nationalsozialisten gefunden hatte. Der in Worms geborene Rechtsanwalt war in Offenbach Sozius der renommierten Kanzlei des Otto von Brentano, im späteren Volksstaat Hessen Justiz- und Innenminister.

Guggenheim, der sich bald schon in Offenbach als Kunstmäzen engagierte, war ein in religiöser Hinsicht zugleich konservativer wie liberaler Jude und verkörperte auf distinguierte Weise ein in seiner Generation verbreitetes Streben: die „Symbiose von Judentum und Deutschtum“. Der bedeutende deutsch-israelische Historiker Gershom Scholem sollte in den 1960er Jahren dieses Streben jedoch als illusionäres Unterfangen qualifizieren.