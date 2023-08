Die Erdölförderung im südhessischen Riedstadt wird ausgeweitet. Eine Probebohrung der Firma Rhein Petroleum aus Heidelberg war nach deren Angaben erfolgreich. Es wurde demnach mehr hochwertiges Erdöl gefunden als erwartet. Nun beginnt eine Testphase. Ein mehr als 30 Meter hoher Bohrturm in der Feldgemarkung bei Riedstadt war in den vergangenen Wochen ein Hinweis auf neue Erkundungsbohrungen direkt neben einem Bohrfeld, das seit 2018 besteht und aus dem Erdöl gefördert wird. Unter den „Schwarzbach 1“ und „Schwarzbach 2“ genannten Bohrfeldern befinden sich Meletta- und Pechelbronner Schichten – ein poröses Gestein, in das Erdöl eingeschlossen ist. Die Probebohrungen gingen bis in eine Tiefe von 1700 Metern, doch schon etwas höher wurde ölhaltiges Gestein gefunden.

Die geologische Struktur sei „signifikant ölführend“, sagte Geschäftsführer Peter Appel am Montag zu dem Ergebnis der Probebohrungen. Vieles deute auf ein interessantes Erdölfeld hin, das sowohl bei der Menge als auch der Qualität des Öls über den Erwartungen liege. Vor allem die Durchlässigkeit des Gesteins sei vielversprechend.