Aktualisiert am

Energiesparen in Kommunen

Energiesparen in Kommunen :

Energiesparen in Kommunen : Das Frieren im Winter hat nicht gereicht

Lichter aus, Temperaturen runter, hieß es in den Kommunen der Rhein-Main-Region. Die Sparziele des Krisenwinters wurden aber nicht überall erreicht.

Die Gaspreise fallen, die Strompreise ebenso. Offensichtlich konnte während der vergangenen Monate ausreichend Gas nach Deutschland ge­liefert und genug gespart werden, um mit dem reduzierten Angebot auszukommen. Um das sicherzustellen, haben neben den Unternehmen und den Privathaushalten auch die Kommunen in der Rhein-Main-Region im Herbst vergangenen Jahres umfangreiche Energiesparvorkehrungen beschlossen.

Nun, da die Temperaturen steigen, werden erste Einschränkungen wieder zurückgenommen. Da die Gasversorgung aber lediglich „weniger angespannt“ ist, wie Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur sagt, bleibt der größte Teil der kommunalen Sparmaßnahmen vorerst bestehen.

In Darmstadt wurde bereits im Februar das Warmwasser für die Duschen in den Sporthallen wieder angestellt. Die Temperatur eines Kinderbeckens im Nordbad wurde von 25 auf 26 Grad angehoben. In den anderen Becken der öffentlichen Darmstädter Bäder bleibt die Temperatur jedoch abgesenkt. Bisher seien auf diese Weise Einsparungen von mehr 20 Prozent erreicht worden, teilt das Sportamt der Stadt mit.

75.000 Kilowattstunden weniger im Jahr

Die Raumtemperatur in den meisten städtischen Gebäuden bleibt auf 19 Grad reduziert. Dadurch konnten nach Angaben der Stadt in manchen Immobilien teils sogar noch höhere Sparquoten erzielt werden. Die Oran­gerie beispielsweise habe ihren Gasverbrauch um 40 Prozent reduziert, das Konferenzzentrum Darmstadtium im Vergleich zu 2021 sogar 62 Prozent we­niger Gas verbraucht.

Durch die Abschaltung der Straßen­beleuchtung an den stadtauswärts führenden Abschnitten der Bundesstraßen 3 und 26 konnten in Darmstadt etwa 58.000 Kilowattstunden pro Jahr eingespart werden. Auch die Beleuchtung der meisten öffentlichen Gebäude und Denkmäler wird mit wenigen Ausnahmen weiterhin ausgesetzt. Dadurch wurde der Stromverbrauch nach Angaben der Stadt um etwa 75.000 Kilowattstunden im Jahr verringert.

„Es ist beeindruckend, was schon passiert ist und in wie vielen Handlungs­feldern wir unser Ziel bereits erreicht haben“, sagt Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch (Die Grünen). Sowohl die Beschäftigten der Stadt als auch die Bürger hätten insgesamt sehr vernünftig auf die Sparmaßnahmen re­agiert und viel Solidarität bewiesen. Mit einem Ende der Einschnitte sei allerdings nicht zu rechnen. Die Energiesparverordnung der Bundesregierung, auf der die kommunalen Entscheidungen basieren, läuft voraussichtlich am 15. April aus. Dann soll entschieden werden, wie es weitergeht. Mit der Bundesverordnung wurde im August vergangenen Jahres festgelegt, wie öffent­liche und private Einrichtungen ihren Energieverbrauch zu drosseln hätten.

Mainz erreicht Ziel nicht

Die Bundesregierung verkündete im Herbst auch, dass insgesamt 20 Prozent des Gasverbrauchs einzusparen seien. Dies nimmt sich die Stadt Darmstadt zum Ziel. Die Europäische Union wiederum gab als Sparziel nur 15 Prozent vor, woran das Land Rheinland-Pfalz seine Maßnahmen orientiert – und da­mit auch seine Hauptstadt Mainz.

Aber auch das 15-Prozent-Ziel wird laut Ralf Peterhanwahr, Sprecher der Stadt Mainz, wohl nicht erreicht. Ein Hauptgrund dafür sei, dass in einer Überarbeitung der Bundesverordnung Schulen und Kitas von den Sparmaßnahmen ausgenommen worden seien. Diese machten den Großteil des städtischen Gebäudebestands aus.

Auch beschloss Mainz im August zu­nächst, die Raumtemperatur in städtischen Büros auf 18 Grad abzusenken. Diese Anordnung wurde nach Bekannt­gabe der Bundesverordnung auf 19 Grad angehoben. In den Mainzer Turnhallen ist die Temperatur hingegen weiterhin abgesenkt. Heizlüfter dürfen in städtischen Gebäuden nach wie vor nicht ge­nutzt werden. Mit Ausnahme des Doms, der Christuskirche und der Pfarrkirche Stankt Stephan bleibt die dekorative öf­fentliche Beleuchtung noch abgestellt.