Hessische Universitäten : Energie-Lockdown nicht ausgeschlossen

Die Hochschulen in Hessen bereiten sich auf einen Energiemangel vor. In den Hörsälen könnte es kühl werden. Auch drastischere Einschränkungen sind denkbar.

In diesem Winter könnte die Goethe-Uni wieder in den Lockdown gehen – nicht um das Coronavirus auszubremsen, sondern wegen Strom- oder Wärmemangels. „Eine Schließung der gesamten Universität für mehrere Tage oder Wochen bei andauernden Energieengpässen ist denkbar“, teilt das Präsidium auf F.A.Z.-Anfrage mit. Gleichzeitig wird beteuert, dass man alles tue, um solch ein Szenario zu vermeiden. Seit Wochen beschäftige sich die Hochschule intensiv mit möglichen Auswirkungen der drohenden Energiekrise auf den Lehr- und Forschungsbetrieb.

Schon jetzt werde Energie eingespart, und man analysiere, wo es weitere Gelegenheiten dazu gebe. Sollte Wladimir Putin Deutschland den Gashahn komplett zudrehen, bekäme Hessens größte Uni dies zunächst nicht unmittelbar zu spüren, denn ihre Gebäude werden im Wesentlichen mit Fernwärme aus einem Müllheizkraftwerk versorgt. Indirekt könne sich ein Gasmangel aber dennoch auswirken, schreibt die Pressestelle. Auf andere Heizsysteme könne die Uni kurzfristig nicht ausweichen.

„Alle Hebel in Bewegung setzen“, um Präsenzlehre aufrechtzuerhalten

Um den Verbrauch zu drosseln, erwägt die Hochschule, in weniger stark genutzten Gebäuden die Temperatur zu senken und Teile gegebenenfalls ganz zu schließen. Von solchen Einschränkungen ausgenommen sei kritische Infrastruktur zum Beispiel in Forschungslaboren, für die „ein Mindestmaß an Heizung“ nötig bleibe. Von Bund und Land erhofft sich die Uni eine Anpassung von Vorschriften, um beispielsweise die Mindesttemperatur in Räumen verringern zu können.

Studenten, die fürchten, bald abermals viele Stunden statt im Hörsaal zu Hause vor dem Laptop zu verbringen, lässt die Goethe-Uni wissen: „Grundsätzlich gilt, dass Präsenzlehre oberste Priorität genießt.“ Auch bei einer möglichen Zuspitzung der Energiekrise werde die Hochschule „alle Hebel in Bewegung setzen“, um die Lehre auf dem Campus aufrechtzuerhalten. Allerdings habe die Uni in den vergangenen zwei Jahren gezeigt, dass sie Veranstaltungen wenn nötig „großflächig und kurzfristig“ in den digitalen Raum verlagern könne.

Auch andere hessische Hochschulen überlegen derzeit, wie sie im Wintersemester Energie sparen können. So hat etwa die Universität Gießen ein erstes Paket beschlossen, um der drohenden Krise im Herbst und Winter entgegenzuwirken. Nach Angaben der mittelhessischen Uni sollen die Zeiten der Labornutzung angepasst, Außenanlagen auf dem Campus kürzer beleuchtet und Lehrräume „deutlich zurückhaltender“ beheizt oder gekühlt werden.

Keine Schließung geplant

Außerdem werde die Hochschule in diesem Winter nicht nur zwischen den Jahren, sondern auch in der ersten Januarwoche geschlossen bleiben. „Wir hoffen, mit dieser Maßnahme ganze Gebäude für diese überschaubare Zeitspanne stilllegen zu können“, sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Wegen der steigenden Energiepreise die Uni auch außerhalb der vorlesungsfreien Zeit ganz oder zum Teil zu schließen, plane man in Gießen allerdings nicht: „Die digitale Lehre hat ihre Grenzen, und wir halten es für falsch, das Energieproblem in den privaten Bereich zu verlagern“ – weder zu den Beschäftigten noch zur finanziell schwächsten Gruppe, den Studierenden.

An der Frankfurt University of Applied Sciences ist die Verlängerung der Weihnachtspause für Studenten und eine dementsprechend längere Vorlesungszeit im Frühjahr 2023 denkbar, wie eine Sprecherin sagte. Mitarbeiter habe man schon jetzt dazu aufgefordert, Licht bei längerer Abwesenheit auszuschalten sowie Laptops, Drucker und Kopierer nicht im Stand-by-Modus zu lassen.