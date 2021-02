Wechselunterricht : Endlich wieder echte Schule – und sogar Schwimmen

Aktualisiert am

Fast die Hälfte der hessischen Schüler hat jetzt Wechselunterricht. Der Andrang auf die Notbetreuung ist weiterhin groß. Schüler in Frankfurt dürfen sogar wieder schwimmen gehen.

In Hessen hat der Wechselunterricht für die Erst- bis Sechstklässler begonnen. (Symbolbild) Bild: Lucas Bäuml

Die einen sind am Montag nach gut zwei Monaten Pause wieder zur Schule marschiert, die anderen haben den Ranzen für Dienstag gepackt oder ihre allerletzte Homeschooling-Woche in Angriff genommen: In Hessen hat der Wechselunterricht für die Erst- bis Sechstklässler begonnen.

Nach Angaben des Kultusministeriums sind das 47 Prozent aller hessischen Schüler. Sie kommen nun in halbierten Klassen entweder im tage- oder wochenweisen Wechsel oder täglich für wenige Stunden in den Unterricht. Außerdem kehrten die Zwölftklässler der Qualifikationsphase Q2 in die Schulen zurück – nicht im Wechsel, sondern komplett.