Spielerisch mehr Fahrradfahren : Elfjähriger entwickelt App für Kinder

Laurin ist ein ganz normaler elfjähriger Junge. Er mag Fahrradfahren, schwimmt und taucht für sein Leben gern, sein Bett teilt er noch mit einer nicht unerheblichen Zahl von Kuscheltieren. Laurin ist aber auch ein außergewöhnlicher Junge. Er hat sich mithilfe von Videos im Internet nicht nur eine Programmiersprache beigebracht, sondern auch eine App entwickelt, die jetzt von einer Kinderjury für den KIKA-Award in der Kategorie „clever online“ nominiert wurde.

Der Preis des Kindersenders wird jährlich an Kinder und Jugendliche vergeben, die sich in besonderer Weise für soziale Belange, progressive Mediennutzung oder Umweltschutz engagieren. Am 26. November wird der Junge aus Altenstadt-Waldsiedlung mit seinen Eltern Katrin und Maik nach Erfurt reisen, um vielleicht einen Preis zu gewinnen. Was genau es zu gewinnen gibt, das weiß er noch nicht. Das ist für ihn aber auch nicht wichtig. Er freut sich einfach auf die Veranstaltung und ist „ganz schön aufgeregt“, wie er sagt.

Klimaschutz ist sein Herzensthema

Für seine App hat er drei seiner Herzensthemen kombiniert. „Mir ist das Thema Klimaschutz sehr wichtig“, sagt er. Außerdem fährt er gerne Rad, und er wollte schon immer Spiele programmieren. Was liegt also näher, als eine App zu entwickeln, die Kinder und Jugendliche dazu animieren will, mehr mit dem Fahrrad zu unternehmen? Das macht „Mehr Fahrrad fahren mit Emil“. Die Idee dazu hatte er im ersten Lockdown, im März 2020. Richtig loslegen konnte er aber erst im Sommer, nachdem er einen Laptop zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte. „Zuerst habe ich mir die ganz einfache Programmiersprache Scratch beigebracht“, erzählt Laurin. Später wurde dann „richtig programmiert“, und im April 2021 war alles fertig.

Und wie funktioniert die Emil-App? Ganz einfach: Wer sie geladen hat, kann seine mit dem Rad gefahrenen Kilometer eingeben. Je nach Länge erhält man ein Punkteguthaben, das in Form einer Grafik eingelöst werden kann. Für 1000 Punkte gibt es etwa einen Baum und die Pflege gleich dazu, für 3000 Punkte ein digitales Fahrrad inklusive Reparatur. Nach und nach gestalten die Nutzer so ihren eigenen digitalen Park. Die Anwendung selbst können Interessierte von seiner Website herunterladen. Auch zwei einfache Spiele gehören dazu.

Seine Freunde finden die Idee super und haben sich auch alle schon „Emil“ heruntergeladen, wie er erzählt. Damit die App noch mehr Freunde findet, scheut er sich nicht vor direkter Werbung. „Wir haben im Ort zwei Spielplätze, und da habe ich mal die anderen Leute gefragt, wie sie die App finden“, erzählt er. Ein paar hätten sie sich sogar heruntergeladen. Was ihm wichtig ist: Mit dem Herunterladen würden keine Nutzerdaten gesammelt. Im Moment arbeitet Laurin daran, noch mehr Funktionen einzubauen. Er will unter anderem weitere Spiele anbieten oder neue Ausstattungen für den Park programmieren.

Aber jetzt wartet erst einmal Erfurt. Er freut sich unter anderem auf seine Patin. Sally Özcan, vielen bekannt aus „Sallys Welt“, steht ihm zur Seite. Mit fast zwei Millionen Abonnenten auf Youtube ist sie Laurin in Sachen Bekanntheit schon einige Schritte voraus. Aber der Elfjährige hat ja noch viel Zeit, um vielleicht eines Tages in ihre Fußstapfen zu treten.

Einstweilen bestimmt die Schule einen Großteil seines Lebens. Sein Lieblingsfach? „Mathe, aber auch Biologie und Englisch“, sagt er. Auch weil die Lehrer so nett sind. Ansonsten beschäftigt er sich mit seinen drei Meerschweinchen, außerdem sammelt er gelbe Quietscheenten. Eine ganze Riege schaut vom obersten Regalboden auf sein Zimmer.

Katrin Renner erzählt, dass sie erst ein wenig skeptisch wegen der Bewerbung gewesen seien, „um ihn vor einer möglichen Enttäuschung zu schützen“. Schließlich sei die App gerade erst fertig gewesen, als er sich beworben habe. Laurin sei aber sehr selbstbewusst an die Sache herangegangen, habe die Bewerbung bei KIKA komplett selbst übernommen. Sie mussten nur unterschreiben.

Der Drang, Neues zu entdecken

Laurin sei schon immer sehr wissbegierig gewesen, sagt seine Mutter. Als kleines Kind habe er sehr wenig geschlafen und seine Umgebung genau beobachtet. Dieser Drang, Neues zu entdecken, habe sich fortgesetzt. Schwierigkeiten mit dem Technikkonsum gibt es im Hause Renner nicht, sagen alle. Laurin halte sich an Absprachen, und solange er mit dem Computer Sinnvolles tue und auch die Schulnoten stimmten, passe es für alle. Schließlich habe er auch noch andere Hobbys, sitze nicht nur vor dem Computer. Im Grunde eben ein ganz normaler elfjähriger Junge.

Wer die App herunterladen möchte, der kann das über Laurins eigene Website: https://mehr-fahrrad-fahren-mit-emil.jimdosite.com/kostenloser-download/