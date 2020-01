Energie auf der A5 : Auf dem „E-Highway“ steht kaum ein Lastwagen unter Strom

Auch Zahl der Unfälle gesunken : So wenige Verunglückte auf Hessens Straßen wie seit 1989 nicht

5,5 Prozent weniger Unfälle als vor Jahresfrist sind in Hessen in den ersten elf Monaten 2019 registriert worden. Nicht ganz so stark ging die Zahl der Verletzten zurück. Es reichte aber für ein 30-Jahres-Tief.