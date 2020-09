Luchs aus dem Harz zugewandert : „M12“ durchstreift den Taunus

Migrant: „M12“ heißt der Luchs, der am Freitag auf dem Sportfeld der Frankfurt International School in Oberursel chillte Bild: Vera Thiers

Der Sportunterricht an der Frankfurt International School hat am Freitag verspätet begonnen. Die Kinder bestaunten aus sicherer Entfernung eine große Katze, die sich als Luchs entpuppte. „Er war überhaupt nicht scheu“, sagt Vera Thiers, Sprecherin der Schule. Sie konnte sich auf 20 Meter nähern und Fotos machen. Eine Rückfrage beim Opel-Zoo in Kronberg ergab, dass dort kein Luchs vermisst wurde.

Bernhard Biener Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Hochtaunuskreis. F.A.Z.

Nun ist auch klar, weshalb: Das Tier ist aus dem Harz in den Frankfurter Raum eingewandert. Der hessische Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland teilte am Mittwoch mit, dass es sich bei einem am Freitag entdeckten Luchs um ein männliches Tier handelt, das den Namen „M12“ trägt. Im Januar war er schon in Hanau und davor sogar im Südwesten der Republik gesehen worden (siehe Kasten).

„Er ging in aller Ruhe die Treppe hinauf“

Die als scheuer Jäger bekannte Wildkatze ließ sich erst von der Polizei stören. Die Beamten konnten den Luchs durch lautes Klatschen zum Aufstehen bewegen. „Er ging in aller Ruhe die Treppe hinauf und durch ein Tor, das wir aufgemacht hatten, in den Wald“, sagt Thiers.

Für den Luchsbeauftragten Uwe Neun vom Forstamt Weilrod ist es der erste sogenannte C-1-Beleg, seit der Luchs hier nicht mehr heimisch ist. Das bedeutet, die Sichtung ist durch Fotos zweifelsfrei belegt. Tatsächlich sind die charakteristischen Pinselohren nicht zu übersehen. Allerdings ist die Begegnung vom Sportfeld nicht die erste. „Seit Mitte August habe ich mehrfach Meldungen bekommen“, sagt Neun.

Mehr zum Thema 1/

Im Quarzitwerk in Friedrichsdorf-Köppern schaute morgens ein Luchs aus dem Steinbrecher – einer Maschine, die im Betrieb einen Höllenlärm macht. Einige Tage zuvor machte ein Jäger im Stadtwald von Rosbach eine Videoaufnahme. Seither ist ein Luchs auf einem Weg neben der Saalburgchaussee, bei Bad Homburg-Dornholzhausen und am Forellengut gesehen worden. Weil die Orte nah beieinander liegen, könnte es sich um dasselbe Tier handeln, vermutet Neun. Ihn erstaunt, dass der Luchs wenig menschenscheu ist. Das sei aber auch bei Exemplaren aus dem Harz beobachtet worden. „Sie haben offenbar keine schlechten Erfahrungen mit Menschen.“