Trotz Pflicht : Ein Drittel der hessischen Lehrer ohne Dienst-E-Mail

Obwohl es seit Anfang August verpflichtend ist, haben erst gut zwei Drittel der hessischen Lehrerinnen und Lehrer eine personalisierte dienstliche E-Mail-Adresse des Landes eingerichtet. Das teilte das Kultusministerium auf Anfrage mit. Vergangene Woche hatte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) die Zahl im Landtag mit „gut 64 Prozent“ angegeben, es würden aber stetig mehr. Inzwischen sind es nach Angaben der Behörde knapp 69 Prozent.

Florentine Fritzen Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Ein Erlass vom Sommer vergangenen Jahres verpflichtet die Lehrkräfte, die Adresse mit ihrem Namen und der Endung auf „@schule.hessen.de“ vom 1. August 2021 an zu nutzen. Das Postfach müssen sie ähnlich oft überprüfen wie ein Papierfach in der Schule – also nur an Tagen, an denen sie planmäßig an der Schule sind.

Ziel der einheitlichen Adressen ist nach Angaben eines Ministeriumssprechers eine datenschutzkonforme Lösung mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung. Zudem erleichterten die Dienst-Adressen die Kommunikation zwischen dem Ministerium als Arbeitgeber und den Arbeitnehmern. Informationen der Behörde könnten so einfacher an alle geschickt werden, die das Thema betreffe. Dazu, dass ungefähr ein Drittel der Lehrer versäumt hat, die Adresse fristgerecht einzurichten, sagte der Sprecher, man sehe das als Prozess.

Mehr zum Thema 1/

Die Behörde wolle nicht durch Disziplinarmaßnahmen überzeugen, sondern durch die Macht des Faktischen: Wer angemeldet sei, bekomme eben auch mehr Informationen. Zudem gebe es Gespräche mit Schulträgern, bisher genutzte schulinterne E-Mail-Systeme abzuschalten. Weiterhin biete das Ministerium Hilfe bei der Einrichtung der persönlichen E-Mail-Adresse mit einem Erklärvideo und einer Servicenummer, die von acht bis 21 Uhr erreichbar sei.