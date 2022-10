Erfolg im Internet : Ein Blinder wird zum Tiktok-Star

Andere machen Quatsch. Nikolaos Rizidis klärt auf. Seit eineinhalb Jahren betreibt er mit seiner Freundin Sarah Hünnekes den Tiktok-Kanal „nikolaos.pegasos“ und zeigt seinen Followern, mit welchen Hürden blinde Menschen im Alltag konfrontiert sind. Die Inhalte sind ernst, doch der Marburger vermittelt sie mit Humor. Mittlerweile haben die beiden mehr als 115.000 Abonnenten bei Tiktok und knapp 30.000 Abonnenten bei Youtube.

Der 30 Jahre alte Rizidis kam drei Monate zu früh mit einer sogenannten Makuladegeneration zur Welt. Als er acht Jahre alt war, begann er immer weiter zu erblinden. Seit 2014 hat er einen Sehrest von vier Prozent auf dem linken und einem Prozent auf dem rechten Auge. Trotz seiner Behinderung ist er sehr aktiv. Rizidis ist leidenschaftlicher Sportler und nimmt an Wettkämpfen im Kraftdreikampf teil: Nacheinander werden die Disziplinen Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben bewertet. Viele Menschen wüssten nicht, wie sie mit einem Blinden umgehen sollten, sagt Rizidis. „Oft reden Menschen langsamer oder lauter mit mir, als würde ich sie nicht verstehen.“ Manchmal wird er auch „durch andere behindert gemacht“, wie er sagt. „Zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe: Dann bezahle ich mit meinem Geld, und das Rückgeld geben die Kassierer Sarah.“ Sehende für den Umgang mit Blinden zu sensibilisieren und auf Benachteiligungen aufmerksam zu machen sei das, was er mit seinen Kanälen erreichen wolle.

Labrador Retriever als Blindenhund

Als Influencer Geld zu verdienen sei anfangs nicht geplant gewesen. Eigentlich arbeitet der studierte Pädagoge bei dem Netzwerk für Teilhabe und Beratung e.V. in Marburg und im Inklusionscafé Salamanca in Cölbe. Nachdem er Tiktok schon einige Zeit privat genutzt hatte, veröffentlichte er Anfang 2021 ein Video, in dem er darauf hinwies, dass sein Blindenführhund Orlando nicht einfach gestreichelt werden dürfe. Viele Menschen fassten Orlando, einen sechs Jahre alten braunen Labrador Retriever, an, auch wenn er „im Dienst“ sei.

Damit ist die Zeit gemeint, in der ein Blindenführhund sein Herrchen aktiv führt. Währenddessen liege aber sein Leben „in Orlandos Pfoten“, sagt Rizidis. Der Hund müsse sich konzentrieren und hundertprozentig bei der Sache sein, um ihn sicher über Straßen und an Hindernissen vorbeizuführen. Daher wies er auf Tiktok darauf hin: Ob Orlando im Dienst sei, sei für Menschen am Geschirr zu erkennen, an dem die Blinden den Hund beim Gehen festhielten. Wenn das Tier dieses trage, dürfe er nicht gestreichelt, mit Essen gelockt oder angefasst werden.

Aufrufe und Followerzahlen nehmen immer weiter zu

Als das Video in kürzester Zeit mehr als eintausendmal geklickt worden war, überlegten Rizidis und Hünnekes, weitere Videos zu veröffentlichen. Zwei Monate später, da hatten sie gerade rund 30.000 Follower, wurde ein Video, in dem Rizidis vorführte, wie er sich in einem Bahnhof zurechtfindet, nach wenigen Tagen mehr als eine halbe Million Mal geklickt. Daraufhin fragte Tiktok sie nach einer Kooperation. Inzwischen gibt es zwölf Videos.

Danach nahmen die täglichen Aufrufe und Followerzahlen immer weiter zu, und weitere Unternehmen wurden auf sie aufmerksam. Zum Beispiel testeten sie für die Kreuzfahrtmarke Aida, wie barrierefrei deren Schiffe sind. Im Spätsommer 2022 gelang den beiden dann ein neuer Deal: eine Kooperation mit Adidas. In mehreren Videos wanderten und kletterten sie in den Alpen und trugen dabei Kleidung von „Terrex“, der Outdoor-Sparte des Unternehmens.

Weitere Möglichkeiten, mit Tiktok Geld zu verdienen, ergäben sich direkt aus der Nachfrage nach den Videos. Ihr Einkommen schwanke aktuell noch stark, weil sie noch keine langfristigen Verträge mit Unternehmen abgeschlossen hätten. Deshalb müsse Rizidis weiterhin parallel arbeiten gehen. Seine Freundin Sarah Hünnekes, die sich am Ende ihres Jurastudiums befindet, steckt nach eigenen Angaben schon jetzt etwa 20 Stunden je Woche in ihre Social-Media-Präsenz. Sie filmt Rizidis in seinem Alltag, bearbeitet die Videos nach, schneidet sie, übernimmt die Kommunikation nach außen und den Papierkram. Mittlerweile hätten sie, aufgrund steigender Reichweite und damit steigender Einnahmen, auch ein Gewerbe angemeldet. Dennoch fühle sich die Pflege ihres Kanals nicht wie Arbeit an, sagen beide. Sie ließen die Menschen nur an ihrem Leben teilhaben, indem sie Alltagssituationen filmten.

In den Videos beantwortet Rizidis auch Fragen

Dass ihr Kanal so schnell an Reichweite gewinnen würde, haben sie nicht erwartet. Mittlerweile würden sie sogar schon manchmal auf der Straße in Marburg erkannt. Ihren bisherigen Erfolg erklären sie sich damit, eine Nische gefunden zu haben – sie kennen bisher nur einen weiteren blinden Tiktoker –, und damit, dass sie gesellschaftlich tabuisierte Themen offen ansprächen.

In den Videos beantwortet Rizidis auch Fragen: Welche Hörzeichen gibt es für den Blindenführhund, wie bügelt Rizidis ein Hemd, wie arbeitet er am Computer, wie überquert er Straßen, wenn dort keine Ampel steht? Ideen für neue Videos entstünden häufig spontan, wenn beispielsweise unnötige Hindernisse, wie E-Roller oder Autos, auf dem Gehweg stünden. Für ihre Zukunft wünschen sich die beiden, dass ihr Kanal weiter wächst, um noch mehr Menschen über das Leben als Blinder aufzuklären und Berührungsängste abzubauen.