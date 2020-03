Opfer notoperiert : Ehemann sticht auf Ehefrau ein – Festnahme durch Spezialkräfte

Aktualisiert am

Spezialkräfte der hessischen Polizei haben nach einem Ehestreit einer Frau mit das Leben gerettet. Ihr Mann hatte auf sie eingestochen und sich in der Wohnung mit den Kindern nahe Gießen verbarrikadiert.

Einsatz: Spezialkräfte der Polizei mussten in Heuchelheim anrücken, um einen zum Messerstecher gewordenen Ehemann zu bändigen Bild: dpa

Ein Mann hat in Heuchelheim im Kreis Gießen seine Ehefrau mit Stichen und Schnitten schwer verletzt und ist von Spezialkräften festgenommen worden. Zeugen hätten am Dienstagnachmittag einen Streit in einem Wohnhaus bemerkt, teilte die Polizei mit.

Wenig später fanden die Beamten die 24 Jahre alte Frau mit Stich- und Schnittverletzungen in der Nähe. Sie wurde im Krankenhaus notoperiert und sei außer Lebensgefahr. Der 28 Jahre alte Mann blieb mit den drei Kindern im Alter von einem, drei und fünf Jahren in der Wohnung.

Dort wurde er von Spezialkräften festgenommen. Die Kinder blieben unverletzt.