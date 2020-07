Staatsanwaltschaft ermittelt : Schmitten und ein Skandal aus Seoul

Aktualisiert am

Ein Hotel in Schmitten ist in den Korruptionsskandal von Südkorea aus dem Jahr 2016 verwickelt. Nun hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen den ehemaligen Geschäftsführer einer Firma aus der Gemeinde Anklage wegen Geldwäsche-Verdachts erhoben.

Wie aus einem Fernsehkrimi Ausgerechnet die beschauliche Gemeinde Schmitten ist in Südkoreas Korruptionsskandal verwickelt. Bild: dpa

Es ist eine Geschichte, die klingt, als stamme sie aus einem schlechten Fernsehkrimi: Als 2016 ein Korruptionsskandal Südkorea erschüttert, die Präsidentin vom Parlament entmachtet und ihre enge Vertraute nach einem langen Prozess zu 20 Jahren Haft verurteilt wird, ahnt die Öffentlichkeit nur, dass ein zweifelhaftes Unternehmen aus dem Hochtaunuskreis in die unglaublichen Vorgänge involviert ist. Es gibt Gerüchte über ein Hotel im Schmittener Ortsteil Arnoldshain, das in Wahrheit gar keines sei und nur Briefkastenfirmen der Präsidenten-Vertrauten diene. Sogar der Schmittener Bürgermeister wundert sich, warum bei der Eröffnungsfeier des Hotels niemand Deutsch sprach.

Anwohner berichten kurze Zeit später von Umzugswagen und einer plötzlichen Flucht der Präsidenten-Vertrauten und deren reitender Tochter, die in der Nähe offenbar eine Art Trainingsstützpunkt für koreanische Sportreiter aufbauen wollten. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt da zwar schon, eine Anzeige wegen des Verdachts auf Geldwäsche steht im Raum. Aber sicher ist nichts.

Jetzt, fast vier Jahre später, kommt ein wenig Licht ins Dunkel der seltsamen Geschehnisse an der Schönen Aussicht in Schmitten. Am Dienstag teilte die Staatsanwaltschaft mit, sie habe Anklage gegen den 56 Jahre alten Geschäftsführer eines inzwischen liquidierten Unternehmens aus Schmitten erhoben. Dessen Tätigkeit, die Beratung zur Förderung und des Trainings von Sportlern, soll demnach mit dem südkoreanischen Bestechungsskandal zusammenhängen.

Konkret heißt es in der Anklage, der Geschäftsführer habe zwischen Dezember 2016 und Mai 2017 in zehn Fällen 25.825 Euro auf sein eigenes Konto überwiesen, obwohl er wusste, dass das Geld aus Korruptionsstraftaten aus Südkorea stammte. Dieser Betrag war jedoch laut Staatsanwaltschaft nur ein kleiner Teil von den alles in allem 2,8Millionen Euro, die das Unternehmen – Informationen der F.A.Z. zufolge handelt es sich um die Widec Sports GmbH – aus Südkorea überwiesen bekam.

Die Summe kam demnach von einem dort ansässigen führenden Elektronikunternehmen, dem Vernehmen nach Samsung. Dessen Vizepräsident soll, so heißt es in der Mitteilung der Frankfurter Anklagebehörde, an die damals noch amtierende koreanische Präsidentin Park Geun Hye herangetreten sein, um zu erreichen, dass sie ihren politischen Einfluss nutzt, um seine Machtposition innerhalb des Konzerns zu stärken.

Deutsche Ermittler wurden im Januar 2016 aufmerksam

Im Gegenzug soll er ihr versprochen haben, nicht nur den südkoreanischen Reitsport finanziell zu fördern, sondern auch die in diesem Bereich Ambitionen hegende Tochter der langjährigen Vertrauten der Präsidentin, Choi Soon Sil. Von den 2,8 Millionen sollen sich auch die 62 Jahre alte Choi und ihre 23 Jahre alte Tochter mehrere zehntausend Euro verschafft haben. Die deutschen Ermittler wurden aufmerksam, als im Januar 2016 die Frankfurter Filiale einer in Seoul ansässigen südkoreanischen Bank Anzeige wegen Geldwäscheverdachts erstattete. Die Bank führte laut Staatsanwaltschaft damals die Konten sowohl für die Schmittener Firma als auch für Choi und ihre Tochter.

Was genau der Geschäftsführer der Widec Sports GmbH wusste und wie die Hintergründe im Detail aussehen, wird die zuständige Wirtschaftsstrafkammer am Frankfurter Landgericht klären müssen. Termine für den Prozess stehen noch nicht fest. Von der Strafverfolgung Chois und ihrer Tochter haben die deutschen Ermittler angesichts der entsprechenden Ermittlungen in deren Heimatland abgesehen. Choi wurde 2018 zu 20 Jahren Haft und 13 Millionen Euro Geldstrafe verurteilt. Das Verfahren gegen die Tochter läuft noch.