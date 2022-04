Füllmenge bei 100 Prozent : Edersee kurz vor dem Überlaufen

Aktualisiert am

Von Wassermangel ist am Edersee schon in den vergangenen Wochen nicht die Rede gewesen. Doch hat der Regen der jüngsten Zeit die Füllmenge an das Höchstmaß getrieben.

Vollgelaufen: Edersee in Nordhessen Bild: dpa

Der Edersee in Nordhessen ist vollgelaufen. Nach Angaben der Stadt Waldeck betrug die Füllmenge des drittgrößten Stausees in Deutschland am Donnerstag 100 Prozent. „Derzeit rechnen wir eher nicht mit einem Überlauf, er bleibt aber möglich“, erklärte das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt im niedersächsischen Hann. Münden.

Sollte der See doch überlaufen, sind demnach keine Schäden zu erwarten. Die Überlaufmenge könne nur gering sein.

Genügend Regen

Dass der Edersee um diese Jahreszeit vollgelaufen ist, sei nicht außergewöhnlich. „In diesem Jahr hat es genügend geregnet, dass wir die Talsperre planmäßig zum 1. Mai voll einstauen können“, erklärte ein Sprecher des Amts.

Mehr zum Thema 1/

Das sei das normale Ziel der zuständigen Wasserstraßen-Behörde, das man aber nicht jedes Jahr erreiche. Außerhalb dieser Zeitspanne im Frühjahr laufe der Stausee nur bei außergewöhnlich viel Regen voll. Die Wassermassen im Edersee lagen nach Angaben des Amt etwa 12,3 Kubikmeter über dem langjährigen Mittelwert. Wie viel Wasser im Edersee ist, kann hier abgelesen werden.

Ganz anders als derzeit war die Lage an diesem Stausee etwa vor knapp fünf Jahren: Der Edersee war nur zu einem Viertel mit Wasser gefüllt. Gleichwohl musste er Wasser an die Weser abgeben. Bootsverleihe, Surfschulen und Gastronomie schlugen deswegen Alarm. 150 Millionen Euro Wertschöpfung und 3000 Arbeitsplätze hingen am Tourismus, mahnten sie.