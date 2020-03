Aktualisiert am

Privat-Uni in Wiesbaden : EBS-Studentin scheitert mit Klage gegen Prüfungsnote

Auf dem Boden des Gesetzes: Auch eine private Hochschule wie die EBS in Wiesbaden darf Teile einer Staatsprüfung abnehmen. Bild: Kretzer, Michael

Eine Jurastudentin der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht hat vergeblich versucht, die Hochschule auf juristischem Weg zur Neubewertung einer Hausarbeit zu zwingen. Wie das Oberlandesgericht Frankfurt am Mittwoch mitteilte, wurde die Klage der Frau abgewiesen. Zuvor hatte schon das Landgericht Wiesbaden zugunsten der EBS geurteilt, und der Verwaltungsgerichtshof in Kassel hatte die Studentin an die Zivilgerichte verwiesen.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Die Arbeit der angehenden Juristin war vom Erst- und vom Zweitprüfer mit „ausreichend“ benotet worden. Dagegen setzte sich die Studentin zur Wehr. Zum einen argumentierte sie, ihre Arbeit sei falsch beurteilt worden. Zum anderen hielt sie laut Oberlandesgericht „die vollständige Privatisierung der universitären Prüfungen und Bewertungen“ an der Privatuniversität für verfassungswidrig.

„Nicht in Grundrechte eingegriffen“

Die Kasseler Richter hatten festgestellt, dass sich die Klägerin eigenverantwortlich auf den Boden des Privatrechts begeben habe, indem sie sich an einer Privat-Uni eingeschrieben habe. Das Oberlandesgericht stellte klar, dass private Hochschulen ebenso berufsqualifizierende Prüfungen abnehmen dürften wie staatliche – auch wenn diese Prüfungen Teil eines Staatsexamens seien. In die Grundrechte der Klägerin werde damit nicht eingegriffen.

Auch die Prüfung selbst ist nach Meinung der Frankfurter Richter korrekt abgelaufen. Die Prüfer seien ordnungsgemäß bestellt worden, es gebe keine Hinweise darauf, dass sie befangen gewesen seien. Bei der Bewertung der Arbeit hätten sie einen Ermessensspielraum, in den Gerichte grundsätzlich nicht eindringen dürften.