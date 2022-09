Meteorologe im Interview : „Das ist die chaotische Natur der Atmosphäre“

Aktualisiert am

Die Dürre dieses Sommers ist in der Rhein-Main-Region besonders ausgeprägt. Der Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach erklärt die Zusammenhänge von Großwetterlagen, Jetstream und Topografie.

Vertrocknete und verbrannte Landschaften: Überall in Hessen und im Rhein-Main-Gebiet sind die Folgen der außergewöhnlichen Trockenheit zu sehen Bild: Lucas Bäuml

Herr Friedrich, warum ist es im Rhein-Main-Gebiet in diesem Sommer so unglaublich trocken gewesen?

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Es war ja nicht nur im Rhein-Main-Gebiet außergewöhnlich trocken. Fast ganz Deutschland hat einen extremen Dürre-Sommer erlebt. Geschuldet war und ist das den Großwetterlagen, die wir in diesem Sommer über Mitteleuropa hatten. Die waren nämlich dominiert von sehr stabilen Hochdruckgebieten, die sich immer wieder über dem Kontinent festgesetzt haben. Das hat dazu geführt, dass die Tiefdruckgebiete, die sonst in einem typischen deutschen Sommer immer wieder über das Land ziehen, in diesem Jahr geblockt wurden. Wir Meteorologen sprechen deshalb auch von Blocking-Lagen, um dieses Phänomen zu beschreiben.