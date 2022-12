Prozess um Hanauer Sektenmord : Ein Kind ohne Beschützer

Aktualisiert am

Die Angeklagte am 4.10.22 vor dem Landgericht Hanau Bild: dpa

Das unauffällige Einfamilienhaus in der Hanauer Weststadt ist kein guter Ort für Kinder. Die beiden heute erwachsenen Söhne der Hausherrin haben dort in ihrer Jugend den puren Horror erlebt. Sie werden nachts von der Mutter geweckt, die dann stundenlang und ohne Rücksicht auf das Kind einredet. So haben die Söhne als Zeugen vor dem Landgericht Hanau es beschrieben. Die Mutter, das ist die heute 75 Jahre alte Sylvia D. Sie soll diejenige gewesen sein, die im Haus bestimmte, nicht nur über ihre beiden leiblichen Kinder, sondern auch über Adoptivkinder und zwei weitere Jungen. Zudem über Erwachsene, die regelmäßig im Haushalt verkehrten. Vor Gericht steht sie, weil sie einen acht Jahre alten Jungen getötet haben soll. Ein Junge, der ihr anvertraut worden war.

Nach Art einer Sekte herrschte Sylvia D., eine gelernte Krankenschwester, über mehrere Familien und machte ihr Haus laut denen, die es erlebten, zu einer abgeschlossenen Welt mit eigenen Ge­setzen, zu einem „totalitären System“ mit Bespitzelung und Bestrafung. Die beiden Söhne und andere Zeugen schildern das vor Gericht ausführlich und eindringlich. So habe ihre Mutter behauptet, Gott offenbare seinen Willen in ihren Träumen. Besonders bei einem der Söhne, dem 1974 geborenen Martin D., war bei den Befragungen seine Wut auf die Mutter immer noch deutlich spürbar. „Meine sogenannte Mutter“ nannte er sie, wenn er von ihr sprach.