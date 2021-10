Aktualisiert am

DNA-Spuren in der Waffe

Fall Franco A. : DNA-Spuren in der Waffe

Franco A. wird durch eine Zeugenaussage zusätzlich belastet. Auch im Innern einer Waffe fanden sich DNA-Spuren. Derweil fordern Studenten die Exmatrikulation des Angeklagten, der an der Frankfurter Universität eingeschrieben ist.

Im Prozess gegen den unter Terrorverdacht stehenden Bundeswehroffizier Franco A. hat am Donnerstag ein Beamter des österreichischen Bundeskriminalamts ausgesagt. Vor dem Oberlandesgericht ging es dabei um eine Waffe, die A. im Februar 2017 aus einem Versteck in einer Toilette des Wiener Flughafens geholt hatte. Dabei war er festgenommen worden. Was A. mit der Waffe vorhatte, ist bisher unklar.

A. hatte vor der Polizei behauptet, er habe die geladene Pistole zufällig gefunden, als er nach einem Ballbesuch in Wien angetrunken ins Gebüsch trat, um zu urinieren. Er habe die Waffe eingesteckt und erst kurz vor dem Rückflug und der Sicherheitskontrolle bemerkt, dass er sie noch in seiner Jackentasche trug. Daraufhin habe er sie in der Flughafentoilette versteckt. Der Zeuge hingegen sagte, beim Auseinanderbauen der Waffe seien auch im Inneren der Waffe DNA-Spuren des Angeklagten gefunden worden.

Die Bundesanwaltschaft legt Franco A. die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat zur Last. Er soll Anschläge auf Politiker geplant haben. Der Zweiunddreißigjährige legte sich eine falsche Identität als syrischer Flüchtling zu – aus Sicht der Ankläger, um den Verdacht nach einem Anschlag gegen Flüchtlinge zu richten. Die Bundesanwaltschaft sieht eine völkisch-nationalistische Haltung als Motiv. Die Vorwürfe bestreitet A. größtenteils.

„Deutliches und wütendes Zeichen setzen“

Aus Anlass des Prozesses hatte das Bündnis „Nazifreier Campus“ für Donnerstag zu einer Protestkundgebung auf dem Westend-Campus der Goethe-Uni aufgerufen. Vor etwa 300 Zuhörern forderten die Veranstalter die Exmatrikulation von Franco A., der seit drei Semestern an der Uni für das Fach Jura eingeschrieben sei. Falls dies aus rechtlichen Gründen nicht möglich sei, müsse die Uni ein Betretungsverbot gegen ihn aussprechen, so dass er sich außerhalb seiner Kurse nicht auf dem Gelände aufhalten dürfe, forderte Katharina Schulze, Sprecherin des Bündnisses. Außerdem wünsche man sich einen „Handlungsleitfaden“ für Studenten, da die Anwesenheit von Franco A. auf dem Campus eine konkrete Bedrohung darstelle.

Auf einen offenen Brief, verfasst von der Hochschulgruppe „Kritische Juristen“, habe die Universitätsleitung bisher nicht reagiert. Schulze hat nach eigenen Worten keine konkreten Hinweise darauf, dass A. sich bereits auf dem Campus aufgehalten habe. „Er ist aber auf Teilnahmelisten und hat vor Gericht gesagt, dass er sein Studium hier aufnehmen will.“

Mit der Kundgebung wolle man ein „deutliches und wütendes Zeichen setzen“, sagte eine Rednerin. Franco A. sei kein Student wie jeder andere, und dass „Nazis wie er“ mit Kommilitonen in der Mensa oder im Seminarraum säßen, „darauf haben wir überhaupt keinen Bock“. Die Universität habe die Pflicht, Studenten vor ihm zu schützen.

Der Umgang der Universität mit der Situation sei beschämend, sagte eine Rednerin der „Kritischen Juristen“. Franco A. sei „kein Verdachtsfall“, also seien Maßnahmen der Uni gegen ihn auch keine Vorverurteilung. Die Reaktion der Uni sei „eine Frechheit, die wir nicht akzeptieren“. Das Uni-Präsidium bekräftigte am Donnerstag auf Anfrage seine Position in der Angelegenheit. Eine Hochschule könne einzelne Mitglieder nicht aus Gesinnungsgründen oder präventiv ausschließen; dies würde gegen das Grundgesetz und das Hessische Hochschulgesetz verstoßen. „In möglichen Fällen strafbarer Handlungen und Aktivitäten auf dem Campus arbeitet die Goethe-Universität eng mit den zuständigen Sicherheitsbehörden zusammen.“

Unabhängig davon sehe sich die Hochschule in der Pflicht, „mit den ihr zu Verfügung stehenden Mitteln für alle Universitätsangehörigen einen sicheren Raum zum Studieren, Forschen und Arbeiten zu schaffen und zu schützen“. Dazu gehöre auch, das demokratische Zusammenleben zu stärken und gegen nationalistische Tendenzen und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit vorzugehen.