Bodenbevorratung : Fünf Grundstücke für 50 Millionen Euro

Die Strategie einer aktiven Bodenpolitik ist in Wiesbaden nicht umstritten. Doch am Prozedere entzündet sich scharfe Kritik. Die Opposition warnt gar vor einer „Entmachtung des Stadtparlaments“.

Die neue Strategie einer aktiven Bodenbevorratung als Basis einer langfristig angelegten Stadtentwicklung und zur Sicherung von Tausch- und Ausgleichsflächen hat in der Wiesbadener Stadtpolitik viele Unterstützer. Das vom Viererbündnis aus Grünen, SPD, Linken und Volt nach einer hitzigen Diskussion durchgesetzte Modell, für die Bodenbevorratung jährlich 15 Millionen Euro bereitzustellen und den Baudezernenten Andreas Kowol (Die Grünen) zu ermächtigen, über Ankäufe im Volumen von bis zu fünf Millionen Euro jährlich allein entscheiden zu können, stieß bei der Opposition allerdings auf heftige Kritik.

Manuel Köhler (CDU) sprach von einem nicht gerechtfertigten Blankoscheck für den Dezernenten, und Christian Diers (FDP) warnte gar vor einer „Entmachtung des Stadtparlaments“. Die Wertgrenzen für die Grundstücksankäufe seien viel zu hoch angesetzt, und die Konstruktion der neu eingerichteten Stabsstelle „Aktive Bodenpolitik“ bedeute einen Kontrollverlust.

Kritik an den Plänen des Viererbündnisses

Christian Hill (Freie Wähler/Pro Auto) nannte das Modell der Bodenbevorratung gar eine „Selbstkastration“ des Parlaments und „so nicht in Ordnung“. Dagegen verteidigten Sprecher des Viererbündnisses die Vorlage der Verwaltung, weil sie ein schnelles, flexibles und vorausschauendes Handeln auf dem Immobilienmarkt ermögliche.

Während die neue Strategie öffentlich diskutiert und am Ende mehrheitlich beschlossen wurde, ist der konkret vorgesehene Ankauf von insgesamt fünf Grundstücken in der Innenstadt ohne Aussprache beschlossen worden. Die Vorlage dazu war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

Wie berichtet, will die Landeshauptstadt aus strategischen Überlegungen – einschließlich aller Nebenkosten – fast ­ 50 Millionen Euro für fünf Immobilien ausgeben, um ihren Einfluss auf innerstädtische Entwicklungen zu wahren (F.A.Z vom 14. Dezember). Vier dieser Liegenschaften sollen über die städtische Entwicklungsgesellschaft SEG gekauft werden, deren Eigenkapital für die notwendige Kreditaufnahme bei den Banken um 13,5 Millionen Euro aus dem kommunalen Bodenfonds aufgestockt werden muss.

„Wir wollen mitgestalten und mitreden“

Zwei der Grundstücke, jene an der Luisenstraße und an der Schwalbacher Straße, grenzen an die Kaufhof-Immobilie an, deren Zukunft unklar ist. Ein drittes Areal an der Kirchgasse liegt neben der Walhalla-Theaterruine. Ein fast 5000 Quadratmeter großes Grundstück an der Lessingstraße scheint der Stadt langfristig als Büro- oder Wohnstandort attraktiv und kurzfristig für die Unterbringung von Flüchtlingen gut geeignet.

Politisch heftig diskutiert wurde hinter den Kulissen vor allem über das 3300 Quadratmeter große Areal an der Friedrich-Ebert-Allee gegenüber dem Kongresszentrum RMCC und neben dem Finanzministerium. Dort bereitet der Frankfurter Projektentwickler Steinberg Hinkel seit Jahren den Bau eines Designhotels mit Apartmenthouse, Café und Skulpturenhof vor. Ob die unerwartete Einmischung der Stadt mit ihrer Kaufabsicht opportun, geboten oder unstatthaft ist, darüber gingen die Meinungen weit auseinander. SPD, Grüne und Linke einigten sich auf einen Kompromiss, wonach die Stadt das Areal zwar kaufen, aber dann eine Weitergabe an den Investor auf dem Wege eines Erbbaurechts oder eines Weiterverkaufs prüfen soll.

Die Stadt soll demnach den weit gediehenen Plänen nicht im Wege stehen, wenn der Investor bereit ist, der Stadt bestimmte Sicherheitsgarantien zu geben. Beispielsweise für den Fall, dass das Projekt doch noch scheitern sollte, oder mit Blick auf die Qualität des Baus. Ob Steinberg Hinkel unter diesen Bedingungen an seinen Plänen festhalten wird, ist noch offen. Eine aktivere Bodenpolitik könne auch zulasten von Investoren gehen, gab Hendrik Schmehl (SPD) im Finanzausschuss zu: „Wir wollen mitgestalten und mitreden.“

F.A.Z.-Bericht sorgte für Aufregung

Baudezernent Andreas Kowol (Die Grünen) hielt die von der Opposition vorgebrachten Bedenken gegen die Vorlage für nicht nachvollziehbar. Konstruktion und Prozedere der Bodenbevorratung seien „stimmig“. In Wiesbaden würden alle Investoren mit offenen Armen empfangen. Mit 15 Millionen Euro jährlich bleibe die Stadt in einem 2,5 Milliarden schweren Immobilienmarkt ein kleiner Fisch.

Vor der Sitzung hatte der Bericht der F.A.Z., in dem Details zu den fünf Ankaufobjekten genannt wurden, für einige Aufregung gesorgt. In der Sitzung untersagte Stadtverordnetenvorsteher Gerhard Obermayr (CDU) dem AfD-Fraktionsvorsitzenden Eckhard Müller, am Rednerpult aus dem Zeitungsbericht zu zitieren.