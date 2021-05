Dieburger Skaterpark : Wer hat in der Nacht gekehrt?

Über Nacht war der Schotter zusammengekehrt: Nachdem die Stadt Dieburg vor einer Woche mit einer ungewöhnlichen Corona-Sanktion gegen unzulässige Menschenansammlungen am Skaterpark vorgegangen war, haben nun Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag mit einer Kehraktion ihren Protest zum Ausdruck gebracht: Sie kehrten den Schotter zusammen, den die Stadt auf Geheiß ihres Bürgermeisters Frank Haus auf dem Parcours hatte verteilen lassen, um Skaten zu verhindern.

Vorangegangene Versuche, Skaten und vor allem Menschenansammlungen mit Flatterbändern oder gutem Zureden zu unterbinden, waren vergeblich gewesen, wie Haus im Interview mit der F.A.Z. gesagt hatte. „Es kamen zu viele Menschen mit zu wenig Abstand zusammen“, rügte Haus.

Bilder in sozialen Medien zeigen nun, wie ordentlich die nächtlichen Kehrer zu Werke gegangen sind. Sie bildeten fein säuberlich Häufchen mit Schotter. Ein Teil des Schotters ist wohl zudem symbolisch vor dem Rathaus abgeladen worden.

Die Kehraktion sei zwar nicht angemeldet gewesen, sagte Haus, die Stadt sei aber „aufgrund der deutlich gesunkenen Inzidenz und der damit einhergehenden Lockerungen ab dem kommenden Sonntag“ bewusst nicht eingeschritten. Man habe die Aktion lediglich von der Polizei „begleiten“ lassen. Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs werde nicht gestellt. Laut Bürgermeister solle es sich überwiegend um Personen gehandelt haben, die nicht aus Dieburg stammen.

Das decke sich mit den Beschwerden in sozialen Medien und E-Mails, die nach dem Zuschütten des Parks die Stadt erreicht hatten: Sie waren laut Haus „beinahe ausschließlich anonym und aus dem gesamten Bundesgebiet“. Laut Polizei verlief die Aktion störungsfrei.

Rätsel zur Urheberschaft

Rätsel bezüglich der Urheberschaft der Kehraktion blieben indes: Neben einem ironischen Gruß an den Bürgermeister wurde vermutlich in der Nacht auf den Boden des Skaterparks auch der Name eines bei Querdenkern beliebten Internetportals gesprayt. Laut einem Bericht von Radio FFH sollen auch Eltern der Skater beim Kehren geholfen haben. FFH berichtet zudem davon, dass die Kehraktion aus der Querdenkerszene animiert worden sei.

Auf wen der Aufruf ursprünglich zurückgehe, ist nach Worten der Polizei indes unbekannt. Zwar habe es Hinweise auf Querdenker gegeben, „aber wir würden die Aktion in keinerlei Zusammenhang mit dieser Gruppe stellen“, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. „Den Menschen ging es darum, den Platz wieder freizuräumen.

Da die Inzidenz im Kreis es ermöglicht, soll der Skaterpark ohnehin am Montag wieder geöffnet werden. Die Räumungsarbeiten dafür hatte Bürgermeister Haus als unproblematisch bezeichnet. „Der Platz wird ohnehin immer wieder gereinigt. Dort liegen oft auch zerbrochene Glasflaschen herum, deswegen müssen wir oft aufräumen lassen, damit es nicht zu Verletzungen kommt. Den Splitt aufzunehmen, ist für einen Betriebshofmitarbeiter keine besondere Herausforderung, das machen die täglich. Wahrscheinlich nicht in dem Umfang, da wird sich die Begeisterung in Grenzen halten, aber das kriegt man schon hin. Und wir werden den Rollsplitt danach weiterverwenden, zur Ausbesserung von Wegen zum Beispiel. Es wird also kein Steuergeld verschwendet.“, sagte er im Interview mit der F.A.Z. Nun ergänzte er laut dpa, dass die unbekannten nächtlichen „Helfer“ womöglich immerhin schon eine kleine Vorarbeit geleistet hätten. „Der Aufwand der Reinigung hat sich nun deutlich verringert“, sagte Haus. „Die Kehrmaschine beseitigt verbliebene Reste, um eine gefahrlose Benutzung der Anlage sicher zu stellen.“ Man werde aber weiter die Einhaltung der Corona-Kontaktbeschränkungen kontrollieren.