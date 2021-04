Modellversuch verschoben : Dieburg wird kein Tübingen

Eigentlich sollte auch in Dieburg die vorsichtige Öffnung von Geschäften und Gastronomie nach Vorbild des Tübinger Modells erprobt werden. Doch daraus wird jetzt nichts. Magistrat, Kreisverwaltung und Gesundheitsamt haben am Donnerstag beschlossen, den Beginn des Modellversuchs, der für den 15. April geplant war, zu verschieben. Das Gesundheitsamt könne eine lückenlose und schnelle Kontaktnachverfolgung, wie sie vom Land als Voraussetzung vorgegeben wurde, angesichts der dynamischen Infektionslage nicht gewährleisten, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt und dem Rathaus.

Bürgermeister Frank Haus (parteilos) will die Lage nun täglich neu bewerten und hofft, dass der Modellversuch, der am Donnerstag in Alsfeld aufgenommen wurde, doch noch irgendwann beginnen kann. Das im Rathaus erarbeitete Konzept sah vor, jeden Innenstadtbesucher erst einmal zu testen, bevor er in ein Geschäft oder ein Restaurant gehen darf. Zudem sollte der Zugang beschränkt werden. Nur Bürger aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Stadt Darmstadt hätten in die Innenstadt kommen dürfen. Maximal 1500 Personen pro Tag. Sollte die Inzidenz an drei Tagen hintereinander über 180 oder an einem Tag über 200 liegen, wäre der Modellversuch sofort abgebrochen worden.

Vorbehalte aus den Kliniken

Dieburg hatte sich nicht selbst als Modellkommune beworben. Stattdessen gab es eine Bewerbung des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Die Landesregierung hat dann entschieden, dass Dieburg, neben Baunatal und Alsfeld, als kleine, überschaubare Kommune, gute Voraussetzungen für einen solchen Modellversuch bietet. Bürgermeister Haus hatte erst kurz vor der Pressekonferenz des Ministerpräsidenten von dem Zuschlag erfahren, den er nun nicht mehr wahrnehmen will.

In Dieburg bleiben Geschäfte und Gaststätten also erst einmal geschlossen. Zu groß ist die Angst, die Inzidenzzahlen, die aktuell in Dieburg um die 100 pendeln, unnötig in die Höhe zu treiben und die Kreiskliniken mit Corona-Patienten zu überlasten. Denn Vorbehalte gibt es auch bei diesen. Frank Horneff, Pressesprecher der Kliniken, sagte: „Wir können das als Kreiskliniken nur schwer einschätzen. Wir sind in einem dynamischen Pandemiegeschehen, begleitet von vielen Unwägbarkeiten.“

Die Belegungssituation an den Kreiskliniken halte sich stabil auf dem Niveau von durchschnittlich etwa zehn Covid-Patienten auf der Normalstation und 16 Patienten auf der Intensivstation. Einen starken Anstieg habe die Klinik in den vergangenen Tagen und über Ostern nicht festgestellt. „Wir haben also eine ähnliche hohe Auslastung auf der Intensivstation wie im Dezember, dafür aber eine geringe Belastung auf der Covid-Station.“ Auch in den umliegenden Kliniken seien die Zahlen stabil auf relativ hohem Niveau.

Zur Modellstadt Dieburg sagte Horneff: „Wichtig ist für uns, dass man bei jeder Entscheidung die Dynamik im Blick behält und schnell reagiert, sollte die Entwicklung der Zahlen zu einer höheren Klinik-Einweisung führen.“

In Alsfeld entschied die Stadt derweil anders: Dort ist das „Tübinger Modell“ seit Donnerstag gängige Praxis und die Stadt zuversichtlich, den Handel ohne Risiko in Schwung zu bringen.