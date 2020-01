Rund ein Meter Durchmesser : Die rätselhafte Riesenkrone von Darmstadt

Eine Krone aus silberfarbenem Metall von rund einem Meter Durchmesser beschäftigt die Polizei in Darmstadt. Sie sucht den Besitzer. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten am frühen Samstagabend Anwohner des Herdwegs einen Mann beobachtet, der ein seltsames metallenes Ding mit sich herumschleppte.

Da sich in der Nähe ein Friedhof befindet und die Polizei befürchtete, ein Metalldieb dort sei am Werk, rückte sie aus – und traf auf einen Sechsunddreißigjährigen, der eine überdimensionale Krone in Händen hielt, die er dort gefunden habe.

„Das fanden wir erstmal nicht so glaubwürdig“, sagte ein Polizeisprecher. „Wir vermuteten, das Ding wurde vielleicht irgendwo entwendet.“

Die Krone sei vermutlich nicht hochwertig. „Man kann sie problemlos hochheben.“ Die Verarbeitung sei einfach. „Aus dem Grünen Gewölbe in Dresden stammt sie eher nicht.“ Vielleicht habe das schimmernde Objekt einst als Dekoration in einem orientalischen Restaurant oder einer Shisha-Bar gedient, mutmaßt die Polizei. Die um Hinweise unter Telefon 0 61 51 / 99 60 bittet.