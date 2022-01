Streit über Landes-Orden : Jede Medaille hat zwei Seiten

Menschen, die von einem Orden des Landes Hessen träumen, werden in einer Broschüre der Staatskanzlei gewarnt: „Bitte beachten Sie, dass ein Selbstvorschlag in der Regel zum Ausschluss führt und damit eine Auszeichnung unmöglich wird!“ Aber nicht nur die Landesregierung, sondern auch die Opposition nimmt das Thema sehr ernst. Der neue Fraktionsvorsitzende der SPD, Günter Rudolph, brachte es am Ende des Jahres sogar in der Generaldebatte des Landtags zur Sprache. Ihm ging es um die höchste Auszeichnung des Landes, die Wilhelm-Leuschner-Medaille. Sie ist zwar nach einem Sozialdemokraten benannt, der seinen Widerstand gegen den Nationalsozialismus mit dem Leben bezahlte. Aber wer damit geehrt wird, das entscheidet allein der Ministerpräsident. Und der gehört zum Ärger der SPD schon seit einiger Zeit der CDU an.

Die mit der Medaille ausgezeichneten Personen seien sicher honorabel, stellte Rudolph höflich fest und holte dann aber zum Schlag aus: „Der Geist Wilhelm Leuschners spiegelt sich in den Preisträgern nicht mehr wider.“ Die Vergabepraxis der vergangenen Jahre sei „nicht mehr akzeptabel“, befand der Sozialdemokrat. Anstelle des Regierungschefs müsse ein „demokratisch besetztes Kuratorium“ entscheiden, wer die Medaille bekomme.

Schon vor Jahren Kritik an Bouffiers Vergabepraxis

Dass Ministerpräsident Volker Bouffier ohne Weiteres auf das sogenannte Prärogativrecht in dieser Sache verzichtet, ist allerdings nicht zu erwarten. Jedenfalls erinnert der Regierungssprecher genüsslich daran, dass es der sozialdemokratische Ministerpräsident Georg August Zinn gewesen sei, der die Leuschner-Medaille 1964 für „Verdienste um die demokratische Gesellschaft und ihre Einrichtungen“ gestiftet habe. In seinem Erlass habe Zinn ausdrücklich verfügt, dass der Regierungschef die Auszeichnung verleihe.

Bouffiers Vergabepraxis ist schon früher in die Kritik geraten. Als er die Medaille 2017 seinem Vorgänger und langjährigem Weggefährten Roland Koch umhängte, half es nichts, dass er gleichzeitig auch die sozialdemokratische Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries und den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, Salomon Korn, auszeichnete. Die Linke beschimpfte Koch, während die SPD etwas vornehmer ausschließlich die Ehrung von Zypries und Korn als verdient bezeichnete.

Dass solche Aktionen Ärger einbringen, hatten Koch und Bouffier vorher schon aus umgekehrter Perspektive erlebt: Als Koch noch Regierungschef war, verlieh er seinem Innenminister Bouffier den Verdienstorden des Landes – und nicht nur ihm, sondern auch noch den CDU-Ministern Christean Wagner (Justiz) und Karlheinz Weimar (Finanzen). Besonders verdächtig erschien der Opposition der Vorgang, weil es keine öffentliche Feier gab und die Ehrung mit einer Woche Verspätung unauffällig im amtlichen Staatsanzeiger verkündet wurde. Dass Parteifreunde sich gegenseitig Orden umgehängt hätten, habe man bis dato nur aus der DDR gekannt, bemerkte dazu der damalige Vorsitzende der Grünen, Tarek Al-Wazir.

Preise können auch entzogen werden

Während die Verleihung von Leuschner-Medaille und Verdienstorden gelegentlich Ärger auslöst, weil darüber allein der Regierungschef entscheidet, gibt es über die anderen Auszeichnungen kaum Streit. An den ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten erinnert seit 2020 der Walter-Lübcke-Demokratie-Preis. Er soll den gesellschaftlichen Zusammenhalt, das demokratische Miteinander und einen von gegenseitigem Respekt getragenen politischen Diskurs stärken. Bei der Auswahl des Preisträgers stützt sich der Ministerpräsident auf ein Kuratorium, dem auch die Tochter des ermordeten früheren Deutsche-Bank-Vorstandsvorsitzenden Alfred Herrhausen und Lübckes Witwe angehören.

Der Elisabeth-Selbert-Preis erinnert an die aus Kassel stammende Juristin, die 1949 als eine der Mütter des Grundgesetzes dafür sorgte, dass der Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ in der Verfassung verankert wurde. Der Kulturpreis wird in jedem Jahr für die Sparten Kunst, Wissenschaft und kulturelle Vermittlung an bis zu drei Persönlichkeiten verliehen. Jede bekommt 15.000 Euro, sodass die Auszeichnung in der Summe der höchst­dotierte Kulturpreis Deutschlands ist. Mit 20.000 Euro ist der Integrationspreis verbunden.

Insgesamt vergibt das Land mehr als 50 Auszeichnungen in Form von Orden, Medaillen, Ehrenbriefen und Preisen. Dazu gehört die Würdigung besonderer Leistungen in der organisierten Tierzucht ebenso wie die populären Brandschutzehrenzeichen für langjährige Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr. Mit der Rettungsmedaille wurde im Jahr 2019 ein Mann aus Dietzenbach geehrt, weil er sein Leben auf das Spiel setzte, um seinen Kollegen vor einer Attacke mit einem Hammer zu retten.

Von den Auszeichnungen der Landesregierung zu trennen ist der mit 25.000 Euro dotierte Hessische Friedenspreis. Er wurde 1993 von der Familie des früheren Ministerpräsidenten Albert Osswald (SPD) ins Leben gerufen und wird Persönlichkeiten verliehen, die sich um den Frieden und die Völkerverständigung verdient gemacht haben. 2019 wurde der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed Ali für seinen Einsatz beim Friedensschluss mit Eritrea geehrt. Inzwischen spielt er jedoch eine unrühmliche Rolle in einem brutalen Bürgerkrieg. Er trage die Verantwortung für mehr als 10.000 Tote, meint Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) – und fordert deshalb, ihm den Friedenspreis wieder zu entziehen.