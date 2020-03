Ein Paar im Altenheim : Die letzte große Liebe

Zärtlich legt er seine Hand auf ihre und schaut sie liebevoll an. Sie wendet ihm den Blick zu und lächelt. Die ineinander verschränkten Hände des Paars ruhen auf der Armlehne des Rollstuhls, in dem sie sitzt. Die Fenster sind geschlossen, die Heizung glüht.

Seit knapp 20 Monaten hat Karl-Heinz Pippert eine neue Beziehung, mit Barbara Sarray. Er ist 83, sie ist 80 Jahre alt. Kennengelernt haben sich die beiden vor zwei Jahren in dem Haus, in dem sie jetzt in Pipperts Zimmer sitzen, im Kreisaltenzentrum des Deutschen Roten Kreuzes in Bad Schwalbach. Was hat diese zwei Menschen im hohen Alter zusammengeführt? Was verbindet ihre schwachen Körper und ihre an Erfahrung reichen Seelen? Womöglich ist es der Wunsch, der Einsamkeit zu entfliehen. Oder aber es ist schlichtweg die Liebe, die keiner Argumente und keiner Gründe bedarf.