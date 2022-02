Corona und die Familien : Die Kraft der Eltern

Eltern stehen zur Zeit besonders im Blickfeld, so ähnlich wie die Gastronomen und Kulturschaffenden. Manche behaupten, Mütter und Väter seien ganz besonders von der Pandemie getroffen. Andere finden, sie heulten zur Zeit besonders laut herum. Beides ist falsch. Eltern sind in Corona-Zeiten eine wahre Kraftreserve im Land. Das ist in Hessen nicht an­ders als in Bayern und Brandenburg, in Frankfurt und im Hintertaunus genauso wie in Hamburg und im Sauerland. Auch deshalb lohnt sich ein Blick auf Familien im Rhein-Main-Gebiet.

Ein Morgen in dieser Woche, also in einer Zeit, in der Veranstaltungen wie die Leipziger Buchmesse gerade zum dritten Mal abgesagt werden. Den Kindern am Frühstückstisch ist das egal. Viele waren ja noch nicht einmal auf der Welt, als Corona im Frühling 2020 Deutschland erreichte und am Freitag, dem 13. März, der erste Lockdown kam. Diese Kinder kennen nur eine Welt mit Masken. Den Eltern ist die lange Dauer der Pandemie nicht egal. Corona nervt. Ist doch klar.