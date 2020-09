Die AfD und der 9. November : Rechtes Regiebuch

Die Forderung der hessischen AfD-Fraktion nach einem neuen Feiertag bietet Einblicke in ihr Geschichtsbild. Und in ihren Zustand.

Schon mehrfach ist es der AfD im Hessischen Landtag gelungen, die anderen Fraktionen so zu provozieren, dass Zwischenrufe und misslungene Beiträge sich zu einem Gesamteindruck verdichteten, der dem ganzen Parlament nicht zur Ehre gereichte. Doch am Mittwoch lief die Debatte, zu der sich alle Fraktionsvorsitzenden eingefunden hatten, anders. Kurz vor dem Tag der deutschen Einheit schlug die AfD für das Bundesland Hessen einen weiteren gesetzlichen Feiertag vor. Der 3. Oktober habe keine Symbolkraft, meinte Frank Grobe, promovierter Historiker und parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion. Der Feiertag sei „krampfhaft und künstlich“. Sein Anlass, der Beitritt der ehemaligen DDR zur Bundesrepublik, verdecke die Lebensleistung der Ostdeutschen.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. F.A.Z.

Zu deren Würdigung sei der 9. November viel besser geeignet. An diesem Tag im Jahr 1989 hätten sich Deutsche aus Ost und West in ihrer Freude über den Fall der Mauer in den Armen gelegen. Das Unrechtsregime der DDR sei zusammengebrochen. Grobe führte aber nicht nur den Mauerfall ins Feld, sondern weitere Ereignisse in der deutschen Geschichte, die auf einen 9. November fielen, darunter die Pogromnacht im Jahr 1938. Der Gesetzentwurf der AfD beschreibt sie als „Zerstörung von Synagogen“. Das Ereignis demonstriere „in eindringlicher Form die grundsätzlich gegebene Gefährdung der rechtsstaatlichen Ordnung“. Zu diesem Zeitpunkt habe es schon lange keinen Rechtsstaat mehr gegeben, entgegnete der FDP-Abgeordnete Stefan Naas. Es sei auch keineswegs allein um die Zerstörung von Gotteshäusern gegangen.