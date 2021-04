Abgesagte Impftermine : Die Folgen der Astra-Zeneca-Verweigerung

Die Zahlen sind erschreckend: Gesundheitsämter in Hessen berichten von bis zu 50 Prozent geplatzten Impfterminen. Zusagen, auf die viele so dringend warten, gelten manchen offenbar nichts mehr, wenn sie einer Corona-Immunisierung mit dem Wirkstoff von Astra-Zeneca entgegenblicken.

Das Problem kennt auch der Leiter des Frankfurter Impfzentrums, Benedikt Hart. In der Festhalle, wo zurzeit jeden Tag etwa 1000 Impfungen mit Astra-Zeneca eingeplant sind, fielen 250 bis 400 Termine aus, sagt er. Einige äußerten erst auf den letzten Metern Sonderwünsche, nach einem Aufklärungsgespräch mit einem Arzt, berichtet Hart. Sie brächten umfangreiche Unterlagen mit, um zu belegen, dass sie einen mRNA-Impfstoff benötigten. „Aber da haben wir keinen Spielraum“, sagt der Leiter des DRK-Impfzentrums. Wird ihnen der Wechsel zu den Wirkstoffen von Biontech oder Moderna verweigert, verzichteten sie ganz auf den Termin: „Das ist sehr schade, denn jede Impfung bringt uns als Gesellschaft weiter.“

Doch die allermeisten stellen sich gar nicht dem Gespräch, sie sagen ihren Impftermin nicht einmal ab. Muss der Impfstoff dann entsorgt werden? Benedikt Hart beruhigt: „Wir ziehen die Spritzen ja immer ganz kurzfristig, just in time, auf.“ Aus einer Ampulle Astra-Zeneca würden zehn Dosen entnommen. Abends zähle man dann ganz genau ab.

Wenn dann beispielsweise noch zwei Impflinge da wären, würden unter den zahlreichen Mitarbeitern in der Festhalle noch acht herausgesucht, die ebenfalls impfberechtigt seien, aber noch keinen Schutz gegen das Coronavirus haben. Das Gesundheitsamt Frankfurt arbeitet derzeit an einer Nachrückerliste, damit in naher Zukunft auch Externe mit einer Impfberechtigung in solchen Fällen einspringen können. Die vielen hundert Impfungen mit dem Astra-Zeneca-Wirkstoff, die jeden Tag ausfallen, würden dann wieder ans Land Hessen als verfügbar gemeldet und neu vergeben, erläutert der Leiter des Impfzentrums.

Unzuverlässige Impfkandidaten

Doch Hart vermutet, dass es auch Doppelbuchungen sind, die zu den verpassten Terminen führen. Wer kurzfristig einen Impftermin bei seinem Hausarzt bekomme, habe seine Registrierung beim Land Hessen vielleicht gedanklich schon ad acta gelegt. „Ich möchte die Bürger darum bitten, dass sie ihre Termine bei der Hotline des Landes rechtzeitig stornieren, wenn sie stattdessen zum Hausarzt gehen“, appelliert Hart. Dann könne man die Termine zügig neu vergeben.

Lag die Termintreue in den ersten Wochen des Impfens noch bei fast 100 Prozent, haben sich nun die Städte und Kreise überraschend schnell mit der Unzuverlässigkeit der Impfkandidaten arrangiert. Sie haben vielfach schon Nachrückerlisten angelegt, um schnell auf Ersatzkandidaten zugreifen zu können, so im Landkreis Darmstadt-Dieburg, im Main-Taunus-Kreis, in Darmstadt und Gießen.

Dort kann sich aber nicht jeder registrieren, der sich gerne impfen lassen möchte, sondern nur jene, die zu den ersten beiden Priorisierungsgruppen des Landes Hessen gehören. Im Main-Taunus-Kreis, wo die sogenannte No-Show-Rate bei etwa 30 Prozent liege, werde außerdem bewusst überbucht, heißt es. „Auf Anweisung des Landes“ würden auch 30 Prozent mehr Termine für Astra-Zeneca vergeben als Impfstoff vorhanden sei. Das Innenministerium, das für die Verteilung an die Impfzentren zuständig ist, hatte sich auf Nachfrage nicht dazu geäußert, ob es eine solche Anweisung gebe.

Er könne verstehen, wenn Menschen verunsichert seien, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Montagabend. Dass fest vereinbarte Impftermine nicht wahrgenommen würden, „muss einen ja besorgen“. Das Oberziel sei schließlich, „dass wir so schnell wie möglich weite Teile der Bevölkerung impfen“. Der Ministerpräsident kündigte an, das Thema mit den kommunalen Spitzenverbänden zu besprechen.

