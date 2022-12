Wahljahr : Hessens Linke steuern erfolglos durch die Energiekrise

Als Janine Wissler, die damalige Fraktionschefin der Linken im Hessischen Landtag, im Februar 2021 zur Bundesvorsitzenden ihrer Partei gewählt wurde, fielen die Glückwünsche des CDU-Generalsekretärs Manfred Pentz so euphorisch aus, dass er Ärger in den eigenen Reihen bekam. Mit ihr habe die Linke „eine geschliffene Rednerin und charismatische Persönlichkeit an die Doppelspitze gewählt“, jubelte Pentz in einer Pressemitteilung. „Auch, wenn wir als CDU mit Janine Wissler als bekennender Kommunistin und Trotzkistin, die die freiheitliche-demokratische Grundordnung Deutschlands in Frage stellt, inhaltlich nicht weiter auseinanderliegen könnten, beglückwünschen wir sie zu dieser Wahl.“

Dass damit ihr Rücktritt als Vorsitzende der Landtagsfraktion verbunden war, bedeutete für die Parteifreunde in Hessen zunächst einmal einen herben Verlust. Die Einundvierzigjährige galt in Wiesbaden als politisches Schwergewicht und hatte mehrfach an Gesprächen über die Bildung von Regierungskoalitionen teilgenommen. „Sie war das Gesicht der hessischen Linken“, stellt ihre Nachfolgerin an der Fraktionsspitze, Elisabeth Kula, fest. „Aber Janine ist ja nicht weg.“

Dauerthema Rechtsextremismus

Doch die Ereignisse, die dann 2022 die Partei erschütterten, sind auch an Wissler persönlich nicht spurlos vorübergegangen. Es wurde bekannt, dass sie mit einem Referenten der Landtagsfraktion liiert war, der gleichzeitig ein Verhältnis mit einer 24 Jahre jüngeren Minderjährigen begann. Und ausgerechnet die feministische Linkspartei musste sich dann monatelang mit Grenzüberschreitungen und sexualisierter Gewalt in den eigenen Reihen auseinandersetzen. Nach langen Diskussionen sprach sich Ende Oktober ein Parteitag in einem Beschluss für neue Strukturen aus, „die sexuelle Belästigung und Übergriffe eindämmen und langfristig unmöglich machen“.

In den Hintergrund rückte das Thema dann, weil am Vorabend des Parteitags in der Fernsehsendung „ZDF Magazin Ro­yale“ die sogenannten NSU-Akten veröffentlicht wurden. Sie waren bis dahin zwar für viele Abgeordnete und deren Mitarbeiter, aber nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Auf ihrem Konvent feierte die Linke sich dafür, dass sie die Existenz der Akten vor Jahren aufgedeckt habe – und es gelang ihr auch, die Öffentlichkeit ein paar Tage lang für das Thema zu interessieren.

Mit dem Rechtsextremismus wird die Landtagsfraktion sich bis weit ins nächste Jahr hinein beschäftigen. Als öffentliche Plattformen dafür dienen ihr zwei Untersuchungsausschüsse, in denen die Opposition nach Behördenfehlern sucht, die sie der Landesregierung anlasten kann. Dass der Verfassungsschutz den Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke aus den Augen verloren hatte, steht zwar längst fest. Aber die Opposition nutzt die parlamentarische Bühne, um regelmäßig daran zu erinnern. Und auch in dem Ausschuss zur Terrornacht von Hanau ist die Abgeordnete der Linken verzweifelt bemüht, die Rolle des Staates zu skandalisieren.

Die Frage, ob die Klientel der Partei sich dadurch spürbar beeindrucken lässt, wird bei der Landtagswahl beantwortet. 2018 bekam die Linke noch 6,3 Prozent der Stimmen. Die Chancen, dass die Partei auch dem nächsten Parlament angehört, stehen allerdings nicht gut. Im Oktober bekam sie in einer Umfrage, die der Hessische Rundfunk bei dem Institut Infratest dimap in Auftrag gegeben hatte, nur noch einen Anteil von drei Prozent. Der digitale Dienstleister Wahlkreisprognose ermittelte zwischen dem 23. und dem 27. Dezember in einer repräsentativen Onlinebefragung dann lediglich 1,5 Prozent.

Das sind Momentaufnahmen mit großer Fehlertoleranz. Aber die verheerenden Zahlen sind nicht aus der Luft gegriffen. Ausschlaggebend dafür dürfte angesichts der überragenden Bedeutung der nationalen Politik in Deutschland das Erscheinungsbild der Bundespartei sein. Die Rolle Sahra Wagenknechts, insbesondere ihre Aussagen zum Krieg, machen nicht nur der Bundesvorsitzenden Wissler zu schaffen, sondern auch Kula.

Zuversicht schöpft diese aus der kommunalen Verankerung ihrer Partei. Im Übrigen will sie im Landtagswahlkampf „mit unseren Themen rund um soziale Gerechtigkeit“ reüssieren. Dabei hat Kula auch die Folgen der Energiekrise im Blick. Dass sie der Linkspartei bisher keine größere Resonanz beschert hat, dürfte auch auf die von Bund und Land geschnürten Entlastungspakete zurückzuführen sein.

Der von der Partei angekündigte „heiße Herbst“ auf der Straße blieb ebenso aus wie der vor Monaten mancherorts befürchtete soziale Aufruhr. Stattdessen kämpft die Linke um ihre Existenz. Dabei besteht ihre einzige Chance, im neuen Jahr nicht unterzugehen, in der allgemeinen Erkenntnis, dass die Zeit bis zur Wahl im Herbst in der Politik eine Ewigkeit bedeutet. Die Verhältnisse können sich noch in ihr Gegenteil verkehren. Ebenso gut aber ist es möglich, dass sich der Niedergang der Partei als unaufhaltsam erweist.