Politik-Comeback mit 38 : Die einst Jüngste will zurück nach Berlin

Anna Lührmann war 2002 mit 19 die jüngste Abgeordnete in der Geschichte des Bundestags. Nun strebt die in Hofheim aufgewachsene Grünen-Politikerin eine Rückkehr an mit bemerkenswerten Lebenserfahrungen im Gepäck.

Die Maschinen rotieren, die Teigware wird gerollt, geschnitten, geschüttelt und getrocknet. Es ist laut auf dem Eier- und Nudelhof Becker. Inhaber Hans Becker erklärt die Details, Anna Lührmann hört trotz des Lärms aufmerksam zu, sie stellt Fragen, es geht um den Anteil von Bio-Produkten in der Fertigung oder die Energieffizienz im Betriebsablauf. Die 38 Jahre alte Grünen-Politikerin ist in die Provinz gereist, natürlich mit Zug und Bus, obwohl das in der ländlichen Region manche logistische Herausforderung mit sich bringt.

„Das entspricht nicht nur meiner Vorstellung von umweltschonender Personenbeförderung, ich lerne so einfach auch meinen Wahlkreis und auch die Transportbedingungen dort kennen“, sagt sie. Bei der Bundestagswahl im September tritt sie als Kandidatin ihrer Partei im Wahlkreis Rheingau-Taunus-Kreis/Limburg an. Das ist ein sehr heterogen zusammengewürfelter Raum, der von den Weinreben und Tourismusorten am Rhein über die Ortschaften und Wälder des Taunus und die Domstadt Limburg bis hinauf in den Westerwald mit jeweils ganz anderen Sorgen und Nöten reicht.