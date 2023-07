Das Uni-Klinikum Gießen und Marburg kann den Bedarf an Blutprodukten nahezu selbst decken. Weshalb das Klinikum dennoch um Spender wirbt, zeigt sich etwa am Fall einer werdenden Mutter.

Der Mann mit dem gescheitelten Silberhaar und dem karierten Sommerhemd plaudert entspannt auf einer Liege, derweil läuft Blut aus seiner rechten Armbeuge durch einen Schlauch in den Beutel. Er bleibt nicht deshalb cool, weil es frisch ist in diesem Raum in der Blutbank des Uni-Klinikums Gießen. Vielmehr kennt der 70 Jahre alte ehemalige Polizist das alles schon. An diesem Tag spendet er dem Uni-Klinikum zum 68. Mal sein Blut, wie er sagt. Wobei das nicht die ganze Wahrheit ist: „Vorher habe ich beim Roten Kreuz in Lich auch schon 20-mal gespendet.“ Jeweils einen halben Liter.

Mit dieser Menge ist er an diesem Tag unangefochtener Spitzenreiter in der Riege der Blutspender. Während sein Blut in den Beutel läuft, stechen Mitarbeiterinnen des Instituts für Transfusionsmedizin einem halben Dutzend weiterer Männer und Frauen eine Kanüle in die Armbeuge der Wahl. Unter ihnen ist eine Frau Anfang fünfzig, die in einem nahen Supermarkt arbeitet. Weshalb spendet sie Blut? „Ich habe damit angefangen, nachdem unsere Tochter hier im Klinikum ihre Ausbildung begonnen hatte und gebeten worden war, Blut zu spenden.“