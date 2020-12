Mit Impfstoff an die Spitze : Die besten Aktien aus Rhein-Main – und die Verlierer

Auch in diesem Corona-Jahr ist eines an der Börse wie so oft: Nebenwerte aus Rhein-Main schlagen die Großen aus der Region. Es gibt aber auch Ausreißer nach unten. Wir zeigen die besten Werte und jene am anderen Ende der Rangliste.

Wenn die Börse ein Spiegelbild dessen ist, was Unternehmen und an Geldanlage interessierte Menschen beschäftigt, dann können die Rhein-Main-Aktien mit der besten Performance in diesem Jahr nicht verwundern. An der Spitze stehen ein Wirkstoffentwickler, ein Unternehmen aus der E-Mobilität-Branche, ein Wertpapier-Händler mit Banklizenz, der von dem regen Kaufen und Verkaufen seiner Kunden sowie einer Fusion profitiert, und eine kleine Versicherung, die mit der großen Chemiebranche in Sachen Pflegeversicherung kooperiert.

Am anderen Ende der Rangliste finden sich ein Immobilienfinanzierer, ein Modehändler, dessen Kundinnen aus der Mittelschicht und preisbewussten Kreisen kommen, sowie ein international vertretener Flughafenbetreiber. Für unsere Auswertung haben wir den letzten Freitag vor dem Fest als Stichtag ausgewählt, da viele große Anleger mit entsprechendem Einfluss auf den Markt erfahrungsgemäß vor den Feiertagen die Bücher schon geschlossen haben.