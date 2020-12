Kritik von Lufttechniker : Dicke Luft wegen Klassenbelüftung in Eigenregie

Das Lob von Thomas Schräder für die vom Mainzer Max-Planck-Institut entwickelte und in Schulen der Stadt auch schon von begabten Eltern montierte Klassenzimmer-Entlüftung aus dem Baumarkt ist nicht wirklich eines. Denn gut findet der Geschäftsführer des Fachverbandes Allgemeine Lufttechnik im Frankfurter Verband der deutschen Maschinenbauer daran nur, dass auf diese Weise den Schülern der IGS Bretzenheim direkt über ihren Köpfen und mit Hilfe einfachster Mittel aus Baumarkt und Internet Lufttechnik anschaulich gemacht wird.

Jochen Remmert Flughafenredakteur und Korrespondent Rhein-Main-Süd. F.A.Z.

Aus fachlicher Sicht ist es für Schräder allerdings der blanke Horror, dass diese „Amateuranlage“ tatsächlich als Lösung präsentiert wird. Als Lösung für ein Problem, das keineswegs erst seit Corona im Hightech-Standort Deutschland bestehe, sondern seit vielen Jahren, und weder von der Bundes- und Landespolitik noch von den kommunalen Schulträgern je systematisch angegangen worden sei. Obwohl eine optimale Belüftung von Unterrichtsräumen schon lange vor der Pandemie als besonders wichtig erkannt worden sei, gebe es heute gerade einmal in zehn Prozent der 48.000 Schulen in Deutschland überhaupt eine technische Anlage, die sicherstellt, dass sauerstoffreiche Frischluft zugeführt und mit CO2 angereicherte, „verbrauchte Luft“ ausgeleitet werde. Etwas zugespitzt ausgedrückt, ist in 90 Prozent der deutschen Schulen Frischluft in den Räumen eher Glückssache.