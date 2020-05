Bücherstube in Bad Homburg : Von ihnen leben kann sie nicht mehr

Das Gedächtnis von Sabine Kuhlmann ist ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. „Wenn ich Leute nach 20 Jahren wieder einmal auf der Straße sehe, weiß ich, was sie damals gelesen haben.“ Das findet sie selbst ein wenig erschreckend. Andererseits ist es der Grund, weshalb jemand wie Ursula Hembach in die Bad Homburger Bücherstube kommt. „Ich habe fast geweint“, sagt sie über die Nachricht, dass der kleine Laden an der Haingasse Ende Juni schließt. „Ich brauche die persönliche Ansprache.“

Bernhard Biener Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Hochtaunuskreis. F.A.Z.

Die bekommt sie dort. Kuhlmann empfiehlt ihr ein Buch der Kanadierin Louise Penny. „Ein Krimi, aber einer, mit dem ich gut über den Lockdown gekommen bin.“ Worauf Hembach erzählt, wie sie als Kind heimlich unter der Bettdecke Goldmann Krimis gelesen hat, die mit dem roten Umschlag. Die Buchhändlerin hat noch zwei, drei Tipps. „Ich helfe Ihnen beim Ladenausräumen“, sagt Hembach, packt die Bücher ein und scherzt: „Weihnachten kommt ja auch noch.“

Normalerweise hätte Kuhlmann bis dahin durchgehalten. „Corona hat die Sache beschleunigt.“ Auch wenn es seit der Wiedereröffnung gar nicht schlecht läuft, ist in einem Monat Schluss. Die Entscheidung war schon vorher gefallen. „Die letzten zwei Jahre haben mich zermürbt“, sagt die Buchhändlerin. „Da habe ich für weniger als den gesetzlichen Mindestlohn gearbeitet.“

Für Wein und Geschenkartikel zu klein

Grund seien die geringen Margen. Während Blumen oder Obst das Doppelte im Vergleich zu Mark-Zeiten kosteten, seien Bücher nur 15 Prozent teurer geworden. „Da haben Buchhandel und Verlage Fehler gemacht.“ Wenn sie einen Klassensatz Lektüre besorge, sei der Schulrabatt genauso hoch wie der, den sie beim Großhandel bekomme. Aber das Geschäft gehe nicht einmal null auf null aus. „Ich muss die Kosten übernehmen, wenn ich die Bücher mit dem Auto hinbringe, und in der Buchführung kostet mich die Rechnung 1,80 Euro.“ Kein Wunder, dass Buchhandlungen ihr Sortiment um Wein oder Geschenkartikel ergänzen. Dafür wäre die 18 Quadratmeter-Bücherstube zu klein. Kuhlmann lebt nur für Bücher. Von ihnen leben kann sie nicht mehr.

Einen generellen Trend zum Aus kleiner Buchhandlungen sieht der Börsenverein des Deutschen Buchhandels nicht. Von den 6000 Sortimentern einschließlich Filialen und Verkaufsstellen seien etwa 3500 kleine, unabhängige Buchhandlungen. Die Zahl bleibe weitgehend stabil. Ein größerer Faktor für Schließungen sei die erfolglose Suche nach einem Nachfolger. Die Frage stellte sich bei der Bücherstube nicht, die Kuhlmann vor 32 Jahren übernommen hat. „Damals lief der Laden nicht.“ Dann etablierte sie die Buchhandlung, und bis 2008 habe sie davon ein normales Auskommen finden können.

„Nix verkomme lasse“

Auf 500 Personen schätzt Kuhlmann den Kreis ihrer Stammkunden. „Über jeden könnte ich zwischen fünf und 30 Minuten erzählen.“ Von den meisten kennt sie nicht nur die Lesebiographie, sondern auch die richtige. Das macht die Buchhändlerin zum Gegenentwurf des Computer-Algorithmus auf der Online-Plattform. Kuhlmann weiß, welche Bücher Kunden gerne lesen würden und stellt manchen Bücherpakete zusammen. „Manchmal denke ich, so jemanden hätte ich auch gerne“, sagt sie. „Für eine Empfehlung muss ich 20 Bücher anlesen.“

Die Herkunft ist der gebürtigen Schwäbin, die als Religionslehrerin gearbeitet hat und Diakonin war, anzuhören. Sie sei in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Dass die Toilette der Bücherstube auf dem Hof ist, habe ihr nichts ausgemacht. Aber über Dinge wie die Abwrackprämie für Autos kann sie sich echauffieren. So etwas widerspricht ihrem schwäbischen Herzen: „Nix verkomme lasse.“ Die Luxusautos sind auch das Einzige, was sie an Bad Homburg stört. „Da gehe ich in einer Straße an drei bis vier Millionen Euro vorbei.“

Für sie ist anderes wichtig: „Was ist es wert, dass ich in Dornholzhausen direkt in den Wald laufen kann?“ Seit sie sich entschieden hat, die Bücherstube zu schließen, hat sich bei Kuhlmann etwas verändert. Wenn manche Leute ihre Kranken- oder Lebensgeschichte erzählen und die vom Opa und Onkel noch dazu, empfindet sie das als Belastung. Sie redet gerne über Bücher, und auch gegen ein wirkliches Gespräch hat sie nichts. „Aber manche sind unersättlich.“ Die Leute seien bedürftig nach Zuwendung, und wenn einmal die kleinen Läden weg seien, gebe es ein soziales Problem, sagt Kuhlmann mit nur schwachem ironischen Unterton. Sie selbst habe dafür keine Energie mehr. Wie habe eine Freundin gemeint: „Du schließt jetzt deine Diakoniestation.“