Extremwetter : Wie ein Topf mit kochendem Wasser

Im Sommer 2016 war es so schlimm, dass sogar die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach von einer wahren „Unwettersaison“ sprachen. Immer wieder zogen kräftige Gewitter auf, entlud sich massiver Starkregen, fegten Orkanböen über das Land und liefen irgendwo Keller, Unterführungen oder U-Bahn-Stationen voll Wasser. Aber auch 2017 und 2018 blieb das Rhein-Main-Gebiet nicht von sommerlichen Unwettern verschont. Und wer in die Archive schaut, dem wird deutlich, dass es auch 2014 und vor allem im Juni und Juli 2013 nicht anders war. Für 2011 verzeichnet der Wetterdienst ebenfalls „rege Gewittertätigkeit“, und 2007 beobachteten die Meteorologen sogar einen kleinen Tornado: Am 23. Juni fegte er über Frankfurt-Oberrad hinweg Richtung Main, deckte ein paar Dächer ab, entwurzelte einige Bäume und sorgte für große Aufregung weit über den Stadtteil hinaus. Und selbst im Jahr des deutschen Sommermärchens vor 15 Jahren war längst nicht alles eitel Sonnenschein: Nach den traumhaften Wochen im Juni und Juli 2006 folgte ein extrem regenreicher August mit mehr als einem Dutzend Gewittertagen und unwetterartigen Schauern.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Solche sommerlichen Extremwetterlagen sind in Hessen – vor allem im Rhein-Main-Gebiet – keine Seltenheit. Denn grundsätzlich sind Gewitter und starke Niederschläge in der warmen Jahreszeit nicht ungewöhnlich. Im späten Frühjahr und Sommer ist die Wahrscheinlichkeit dafür besonders hoch, weil die Temperaturen steigen, die Sonneneinstrahlung kräftiger wird, warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann – und sich das alles irgendwann entladen muss: mal als mächtiger Landregen, mal mit Blitz und Donner und mitunter eben auch als heftiges Unwetter.